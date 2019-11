Skogsindustrin utlyser lockout på sågverk och fanerfabriker - industrifacket rasar

Skogsindustrin vill med hjälp av en lockout få fart på Industrifackets förhandlingar, som för tillfället står stilla. Industrifacket varslade tidigare i veckan om en omfattande strejk.

Enligt Skogsindustrin är Industriförbundet inte villigt att förhandla.

- Industrifacket har med sitt agerande visat en total motvilja att förhandla. Lockouten är en stridsåtgärd för att se till att förhandlingarna fortsätter, skriver Skogsindustrins arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén i ett pressmeddelande.

Skogsindustrin utlyser en lockout i sågverk och fanerfabriker, lockouten pågår från den 12 december till den 18 december.

Den sex dygn långa lockouten börjar efter att Industriförbundets strejk är över.

Arbetstagarnas sida har inte gått med på att förhandla fram ett kollektivavtal utan kräver endast en minskning av arbetstiden genom strejk, skriver Skogsindustrin i pressmeddelandet.

Arbetstidsfrågor hör till de största tvisteområdet

Enligt industrifacket vill arbetsgivarna inom alla avtalsområden nu betydligt försvaga de villkor som nu gäller för arbetstagarna.

Arbetstidsfrågor uppges höra till de största tvisteområdena. Också frågan om söckenhelger hör till de problematiska områdena.

I strejken deltar ungefär 35 000 arbetstagare runt om i Finland.

Stridsåtgärden gäller inte arbete som utförs för att skydda människoliv och hälsa, eller arbete inom företagshälsovården på arbetsplatserna eller fabriksbrandkårerna.

Facket ser lockouten som en hämnd

Industriförbundet reagerar kraftigt på arbetsgivarsidans beslut om lockout inom den mekaniska skogsindustrin. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inte fallit på fackets ovilja att utan på skogsindustrins omåttliga krav som skulle sänka arbetstagarnas inkomster med nästa 20 procent - på individnivå till och med mer än så, säger facket.

Skogsindustrin har meddelat att man är orolig för den globala konkurrenskraften, men behövs faktiskt så här stora nedskärningar i den finländska löntagarens lönenivå, undrar Industriförbundets ordförande Riku Aalto.

Inom den mekaniska skogsindustrin har arbetsgivaren under höstens lopp föreslagit bland annat sänkt lön under sjukledighet, och sänkt ersättning för arbete under söckenhelger. Vidare har arbetsgivaren kommit med förslaget att de 24 extra arbetstimmarna per år skall fortsätta, säger Aalto.

Han ser lockouten som en hämnd för fackets varslade strejk den 9-11 december.