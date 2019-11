14-åriga Estrid Airas programleder egen bokklubb och vill jobba med konst: ”Illustratör eller konstnär – allt fungerar för mig så länge jag får rita”

När Estrid Airas för fyra år sedan spelade in det första avsnittet av Estrids bokklubb hade hon ingen aning om att bokklubben skulle bli så populär. Nu premieras hon för sitt mångsidiga arbete.

Det är en mycket glad fjortonåring som tar emot blombuketten och ungdomskonststipendiet på 2 000 euro.

– Det känns jättebra. Det var helt oväntat, säger Estrid Airas.

Stipendiet delas ut av Aktiastiftelsen i Borgå. Stiftelsens ordförande Ullrike Hjelt-Hansson berättar att kommittén var mycket enig när den valde vem som skulle få stipendiet.

– Stipendiet tilldelas för att du har många strängar på din lyra och med dem engagerar andra unga i din ålder inom kulturområdet, säger Hjelt-Hansson.

Estrids bokklubb uppmuntrar barn att läsa mera. En man och två kvinnor ser på en kvinna som läser från ett papper. Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Estrids bokklubb är en videoserie där Airas fungerar som programvärd. I varje avsnitt bjuder hon in en gäst, en författare eller illustratörer, för att prata om böcker som gästen antingen skrivit eller illustrerat.

Just nu är bokklubben inne på sin fjärde säsong. Varannan måndag dyker ett nytt avsnitt upp på Youtube och på bokklubbens hemsida.

Nytt för den fjärde säsongen är att Airas också bjuder in finskspråkiga gäster.

"Att träffa gästerna gör mig jätteglad"

Under årens lopp har Airas hunnit bjuda in många gäster. Airas får själv vara med och välja gäster och just nu finns två namn på önskelistan.

– Jag skulle gärna bjuda in Sven Nordqvist, det är kanske stora drömmar. Han gör så vackra och detaljerade målningar, de är helt otroliga. Jag skulle verkligen vilja se hur han gör dem.

– En annan författare jag skulle vilja ha med är Ingelin Angerborn. Jag har läst mycket av hennes böcker när jag var yngre. De är lite mer läskiga böcker.

Airas blir inte längre nervös för att träffa gästerna och att stå framför kameran. Två svartklädda kvinnor håller i var sitt skumvinsglas. Bild: Yle/Rebecka Svedberg

När bokklubben började spelas in var Airas bara tio år. Hon berättar att det till en början var lite nervöst att träffa gästerna men att nervositeten i dag är bortblåst.

– Att träffa gästerna gör mig jätteglad. Många av dem har ritat och skrivit de böcker jag läste som liten, så det är verkligen fint att höra hur de har gjort och se hurdana människor de är.

Airas vill inte välja ut någon favoritgäst men berättar att ett avsnitt var extra kul att spela in.

– Det var Malin Klingenbergs avsnitt. Hon var jättetrevlig som person så hennes avsnitt var väldigt roligt att filma.

Siktar på konstgymnasium

För tillfället går Airas i Lovisavikens skola. Att kombinera bokklubben med skolan har inte varit ett problem. Ungefär en gång i veckan byts skoldagen ut mot en inspelningsdag i Helsingfors.

– Jag hinner ta ikapp den där ena skoldagen helt bra. Om jag fick välja skulle jag hålla på med Estrids bokklubb på heltid.

Idén till bokklubben kom från Airas lärare Sanna Sofia Vuori. Till en början var det tänkt att bara bli ett avsnitt. I dag jobbar ett helt produktionsteam med att producera litteraturshowen.

– Som tur sköter jag inte allt ensam. Sanna hjälper mig med manus och att boka gäster.

Estrid Airas hade inte förväntat sig att bokklubben skulle bli så populär. Två festklädda kvinnor som ser på varandra. Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Efter högstadiet drömmer Airas om att börja på ett konstgymnasium. Efter det är planerna fortfarande öppna.

– Jag vet faktiskt inte, men något med konst skulle jag åtminstone vilja göra. Illustratör eller konstnär – allt fungerar för mig så länge jag får rita.

Att rita är Airas stora passion. Och ritar det gör hon varje dag.

– Jag tycker om att hitta på karaktärer och historier till dem. Jag funderar just nu på att kanske göra en serie på två av mina karaktärer men det ser inte så bra ut just nu. Det är ganska svårt.

En del av det hon ritar brukar hon lägga upp på sitt Instagram-konto, Estridoodle. Airas illustrationer syns också i början av varje avsnitt.

Om jag fick välja skulle jag hålla på med Estrids bokklubb på heltid ― Estrid Airas

Förutom att rita tycker Airas också om att spela teater. För några år sedan spelade hon apa i Djungelboken på Lurens sommarteater.

– Jag har alltid älskat teater men det här året hinner jag inte vara med fastän jag hemskt gärna skulle ha velat.

En hel del böcker blir också lästa under årets gång. Just nu håller Airas på med den sista boken i Harry Potter serien. När hon inte ritar eller läser drar hon på sig skridskorna.

– Jag tycker också om att åka rullskridskor. Det är bara lite svårare att göra den nu på grund av vintern.