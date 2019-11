Aviciis minneskonsert lockar många stjärnor - i Finland kan du se konserten på Yle Arenan

Det är Adam Lambert från Queen, som toppar listan över artister som uppträder på EDM-stjärnan Aviciis minneskonsert.

Avicii Tribute Concert For Mental Health Awareness går av stapeln på Friends-arenan i Stockholm den 5 december och streamen pågår klockan 22.00 - 00.15.

Svenska Avicii, som på riktigt hette Tim Bergling, begick självmord den 20 april 2018 i Muskat i Oman. Han blev endast 28 år gammal.

Förutom Queen-vokalisten Lambert uppträder också Aloe Blacc.

Aloe Blacc sjöng Aviciis största hit Wake me up. Aloe Blacc uppträder med hatt på huvudet och solglasögon och båda händerna utsträckta åt sidan. Bild: imago images / Oliver Langel/ All Over Press

Intäkterna från konserten går till stiftelsen Tim Bergling Foundation som grundades av hans familj efter självmordet. Stiftelsen samlar in pengar för att förebygga självmord och ge stöd åt människor med mentala problem.

I tried carrying the weight of the world.

But I only have two hands