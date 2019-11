Deckarförfattaren Camilla Grebe skrev om svenska kvinnliga polisers villkor och utmaningar genom tiderna — boken blev utsedd till årets svenska deckare

Namn: Camilla Grebe

Ålder: född 1968

Familj: Sambon Mikael och två barn 26 och 18 år gamla

Aktuell med: Årets svenska deckare Skuggjägarna (Wahlström & Widstrand)

Hur läser du: Jag har alltid två böcker på gång, en bok läser jag och en lyssnar jag på

Vad läser du just nu: Normala människor av Sally Rooney (läser) och Educated av Tara Westover (lyssnar)

Dina bästa boktips: All the Light We Cannot See av Anthony Doerr

Vilken podd lyssnar du på: True Crime poddar bland annat True Crime Garage och True Crime Bullshit



Person man ska följa på instagram: Celeste Barber @celestebarber



Senast sedda TV-serie/film/dokumentär: Tell Me Who I Am (Netflix)