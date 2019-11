Ghost-hysteri i slutsålda Arenan med lysande låtar och "böbiga" mellanspeakar

Det är pirrigt dagarna före Ghosts första Arenaspelning i Helsingfors. Att svenskarnas raketkarriär nu har nått arenastatus syns i att det inte längre är så lätt att lägga vantarna på en konsertbiljett.

Till och med Marcus som ska fotografera giget håller på att bli utan, men det löser sig. Sedan hopar sig orosmolnen: kommer giget att inhiberas p.g.a. poststrejken, som det gick för Volbeat kvällen innan?

Ghost har större scenshow än någonsin på den här turnén. Ghost live 28.11.2019 i Arenan i Helsingfors. Bild: Marcus Rosenlund

När Svenska Yle ber om en intervju med Cardinal Copia, det vill säga vokalisten Tobias Forge, så är svaret denna gång ett hövligt

“Beklagar - de större medierna kilade före p.g.a. den korta tiden reserverad för intervjuer”.

Tack och lov får kollegerna på finska tv-nyheterna en intervju med Forge. Vi tackar ödmjukast för att vi får låna en snutt av intervjun, om än på engelska.

Stress och nervositet över presspass, fotopass, intervjuer, inhiberingshot - det brukar betyda att någonting stort är på gång.

Ai vi**u että oli hyvää saa**na

- okänd ghoul i publiken

Hur kommer det sig med tanke på att så många hatar Ghost som pesten?

Ghost börjar ha en hel del fans som klär ut sig till Papa Emeritus, Cardinal Copia eller nameless ghouls. Rödhårig tjej med dödskalle-smink i ansiktet i publiken på Ghosts konsert 28.11.2019. Bild: Marcus Rosenlund

Uppvärmarna Tribulation bjuder på gotisk death metal och får fulla poäng. All them witches spelar stoner rock. Bra så.

Ghost The ultimate tour named death-turné bjuder på en större och mer påkostad show än tidigare. Scenen ser naturligtvis ut som en katedral och musikerna är som alltid anonyma ghouls med identiska svarta masker.

Sedan kommer Cardinal Copia själv in på scenen och Ghost kör igång med de två första låtarna från senaste albumet, Ashes och Rats.

Cardinal Copia har jättefåniga mellanspeakar och bandet hade skruvat upp humorn ordentligt. Ghost live 28.11.2019 i Arenan. Cardinal Copia sjunger på en trappa. Bild: Marcus Rosenlund

Hit efter hit framförs i maklig takt med den högtidlighet som bandets mix av satanisk hårdrock och radiovänlig poprock påbjuder.

Mellan varven försvinner Cardinal Copia bakom kulisserna och bandet får briljera instrumentalt.

Ghost har hittat på en helt unik grej som fansen kan delta i. Kille med döddskalle-smink loch rödhårg tjej som är Ghost-fans utanför Arenan i Helsingfors 28.11.2019. Bild: Tiia Lillkvist

Med åren i takt med att Ghost blivit radiovänlig mainstream. Bandets hyllning till Satan, “He is” spelas ju t.o.m. i full harmoni av Yle Vega mellan Lazze Stefanz Danzband och one hit wonders från 90-talet!

Det blir många klädbyten. I början har kardinalen sin röda kostym, men senare cyklar han in på scen på sin gnisslande lilla trehjuling iförd kritvit kostym och hatt. Mot slutet är han klädd i svart.

Slapstickhumor och fånigt mellansnack

Två saker skiljer den här turnén från tidigare: humorn är ordentligt uppskruvad och bandet får ta mera plats än tidigare.

Forges mellanspeakar har alltid varit väldigt fjantiga, men det hör ju till karaktären. Han önskar att vi ska låtsas att det är fredag istället för torsdag kväll och vi ska låta våra rumpor dallra.

Denna namnlösa ghoul spelade bas. Basisten i Ghost, en nameless ghoul, med svarta kläder och svart mask i Arenan 28.11.2019. Bild: Marcus Rosenlund

Två namnlösa ghouls bjuder också på en humoristisk gammaldags gitarrduell där de mimande gitarristerna bjuder på sig själva när de ska överträffa varandra i att spela.

Fansen låtsades att torsdag var fredag kväll. Tre manliga Ghost-fans. Två är sminkade som Ghost. Helsingfors 28.11.2019. Bild: Tiia Lillkvist.

En höjdpunkt är instrumentala låten Miasma där “förra sångaren” Papa Emeritus får sin sekund i spotlighten i saxonfonsolot i låtens klimax. Fånigt, men ack så bra!

Papa Emeritus fick spela saxofon en stund. Saxofonspelande påven och två nameless ghouls på Ghosts gig 28.11.2019. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Med låtar som Cirice, From the pinnacle to the pit, Ritual, He is och Dance macabre etc. är det inte så konstigt att Ghost kommit så här långt.

Utan så bra låtar skulle de fortfarande spela i billiga gummimasker på din lokala pizzeria.

Papa Emeritus/Cardinal Copia genom åren. Ghosts Papa Emeritus/Cardinal Copia i fyrfält 2012, 2013, 2016 och 2019. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Ghost grundades 2006 och 2011 såg jag dem för första gången, på en liten scen på Tuska-festivalen. Efter det har jag sett dem utvecklas, förändras och framförallt växa till den dinosaurie de idag är.

Inte illa för ett (i princip) enmansband från Linköping!

Men Ghost delar starkt åsikterna bland folk. Det senaste knarret har gällt dyra deluxe-utgåvor.

Först köper du albumet, sedan kommer det senare ut en finare version av den som du också köper och sen efter en tid kommer lyxboxen med en bonus-sjutumsvinyl med två nya låtar som du inte får tag på någon annanstans. Touh.

Vissa fans känner sig skinnade eller lurade - den stora massan vet inget annat om bandet än “Dance macabre” som de hört på radion.

Studioalbumen Opus Eponymous, Infestissumam, Meliora och Prequelle. Fyra skivomslag av Ghost i kvadrat. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Bandets teatraliska image och väldigt poporienterade musikaliska framtoning stör hårdrockspuritanisterna.

Finnarna älskar gotisk rock. Tvp kvinnliga Ghost-fans utklädda till nunnor. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Det genomgående temat i allt Ghost gör är den djävulska imagen kring allt som har med Vatikanen, katolicism och o-ortodox satanism med smålätta perversioner.

Vem skulle nu inte älska det?

Tobias Forge tog av sig masken då han sommarpratade i Sveriges radio. Tobias Forge i ghost utan maskering. Bild: Universal music Sverige

2017 väckte bandets gamla medlemmar åtal mot sångaren Tobias Forge över obetalda royalties.

Det avfärdade han med att kallt konstatera att det är han som är Ghost och det har aldrig funnits några kontrakt med musikerna i bandet.

Cardinal Copia har efterträtt Papa Emeritus i Ghost. Cardinal Copia i Ghost live i Arenan 28.11.2019 i röd kostym i helbild sträcker ut handen. Bildens vinkel är sned. Bild: Marcus Rosenlund

År 2015 recenserade jag deras gig på The Circus-klubben i Helsingfors och spådde att de kan bli ett av de där nya banden som kan uppnå Arena-status, om de gör rätt karriärdrag.

Hur gick det?

2016 var Ghost redan headliners på Tuska. 2017 sålde de slut Helsingfors ishall på valborgsmässoafton. Nu bevittnade 10.200 fans bandet i den s.g.s. slutsålda arenan.

Stämningen i arena stiger hela tiden och mot slutet hörs redan nästan hysteriskt skrik av unga kvinnor. För Ghost tilltalar båda könen i lika mån.

Och av allt att döma småbarn också. Kolleger på jobbet vittnar om av barnen där hemma diggar Ghost. Några riktigt unga fans i 6-årsåldern syns här och där i publiken.

Grande Finale. Ghost live i Helsingfors 28.11.2019. Stora eldsflammor.. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Festen avslutas med Dance macabre och Square hammer medan bomber briserar, eldsflammor skjuter ner från taket och konfettin flyger in i ölstopen borta vid utskänkningssektionerna.

Bara de tar med Elisabeth och Stand by him i setet nästa gång så blir det nog bra. Olympiastadion till nästa?

Setlistan 28.11.2019:

1. Ashes

2. Rats

3. Absolution

4. Faith

5. Mary On A Cross

6. Devil Church

7. Cirice

8. Miasma

9. Ghuleh/Zombie Queen

10. Helvestesfönster

11. Spirit

12. From the pinnacle to the pit

13. Ritual

14. Satan Prayer

15. Year Zero

16. He Is

17. Mummy Dust

18. Kiss The Goat

19. Dance Macabre

20. Square Hammer