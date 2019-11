Minister Paatero tvingas lämna sin post – politiska trycket blev för hårt

Finanspolitikens villkor dikteras av de borgerliga.

Just nu ser det ut som om regeringens vänsterpartier under statsminister Antti Rinnes ledning sytt in sig i en finanspolitisk säck som vävts på de borgerliga partiernas villkor. Om de inte hittar ett sätt att ta sig ut ur den blir det ideologiska existensberättigandet svårare.