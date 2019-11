Sirpa Paateros svåra höst - postkrisen steg för steg

Sirpa Paateros (SDP) karriär som minister i Antti Rinnes regering blev kort. Paatero utnämndes till kommun- och ägarstyrningsminister den 6 juni men tvingades avgå i dag, fredagen den 29 november, efter den politisk skandal som präglade den senaste månadens postkonflikt.

Under "postgate" misstänktes socialdemokraterna Antti Rinne och Sirpa Paatero bägge för att tala osanning eller åtminstone inte riktigt veta vad de talade om. Sanning med modifikation är ett uttryck som använts flitigt.

Under hela postkonflikten har både statsminister Rinne och minister Paatero i upprepade sammanhang intygat att de motsätter sig försämrade kollektivavtal och beskyller Posten för avtalsshopping. Men det har förblivit oklart i vilken mån de försökt påverka Posten.

Posten själv hävdar att man nog informerat Paatero och hennes ministerium i god tid om de förändringar som är på gång. Postfacket PAU intygar likaså att man varnat ministeriet för de faror som hotar de anställda.

Här några viktiga datum:

29.8 Posten meddelar att kollektivavtalet för 700 anställda byts i samband med att de flyttas över till Posterns dotterbolag. Postfacket PAU:s ordförande Heidi Nieminen säger att hon omedelbart uppmärksammade Paateros ministerium om de försämringar som var på gång. Förändringen skulle ske redan den 1.9, och Nieminen meddelade att postanställda strejkar 2-4.9.

3.9 Ägarstyrningsminister Sirpa Paatero håller presskonferens där hon meddelar att det blir timeout i postkonflikten, varvid PAU drar tillbaka strejkvarslet. De anställdas villkor får inte försämras, intygade Paatero. Senare har Paatero framhållit att hon inte kände till att överflyttningen av de postanställda skedde redan 1.9 - hon levde i tron att det skulle ske 1.11, och att det fanns gott om tid att åtgärda det hela.

22.10 Postfacket PAU varslar om strejk i protest mot att Posten försämrar kollektivavtalet för 700 anställda.

11.11 PAU:s strejk inleds efter att medlingen inte lett till resultat. Samtidigt börjar varsel om omfattande sympatistrejker droppa in.

21.11 De postanställda demonstrerar utanför riksdagshuset och kräver att regeringen ingriper i konflikten.

21.11 Paatero ändrar lite på sitt tidigare uttalande om att hon inte kände till Postens planer. "Jag har blivit informerad under beredningens gång, men beslutet nådde mig först då det hade fattats", säger hon. Då var det enligt henne för sent att göra någonting. Rinne har under krisens gång stött sin minister, men har antytt att han kanske felaktigt har litat på att hon gett honom rätt information.

26.11 Paatero medger att hon kände till Postens planer redan 21.8 - det vill säga hon hade haft en och en halv vecka tid på sig att stoppa dem. Hon hävdar ändå att det i alla papper hon sett stått att överflyttandet av de anställda till ett för arbetsgivaren förmånligare avtal skulle ske först 1.11, och inte 1.9.

27.11 Poststrejken avblåses, likaså sympatistrejkerna. Oppositionen verkar ändå ha tappat förtroendet för regeringens agerande under strejken och lämnar in en interpellation om statens ägarstyrning.

28.11 Statsminister Rinne skyller i riksdagen på Posten för att den inte hade följt regeringens uttryckliga vilja i sitt agerande. Samtidigt blir kritiken mot Paatero och Rinne allt starkare.

29.11 Allt tar en avgörande vändning när Postens styrelseordförande Markku Pohjola på fredag morgon avslöjar att staten aldrig hade protesterat mot beslutet om paketsorterarna. Rinne kallar till presskonferens om meddelar att Paatero bett om avsked, och att hon är sjukskriven fram till 13.12. Rinne låter förstå att Paatero inte upplyst Posten om regeringens linje i fråga om paketsorterarna.

"Jag litade på att Paatero upplyst Posten om regeringens linje" antti rinne Bild: Lehtikuva

Vid veckans slut växer sig kritiken också mot statsminister Antti Rinne, och till och med krav på också hans avgång läggs fram.

På tisdag den 3 december debatterar riksdagen oppositionens interpellation om ägarstyrningen och på onsdag den 4 december mäts förtroendet för regeringen.