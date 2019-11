Stjärnfall i sprintkvalet i Ruka – inte heller Andrea Julin fick till det: ”Fick till och med saxa upp för sista backen”

Det blev inget finalpass för Andrea Julin i Ruka. Sprintexperten slutade 51:a i damernas prolog – drygt fem sekunder från en plats i heaten. Flera andra stjärnor föll också bort. Jag vet inte vad som hände, säger Julin för Yle Sporten.

Känslan i kroppen var bra. Skidorna fungerade som de borde. Men i den sista uppförsbacken förstördes Andrea Julins chanser att avancera från kvalet i världscupspremiären i Ruka.

– Jag vet inte vad som hände, säger Julin för Yle Sporten.

– Jag fick till och med saxa upp för backen. Jag vet inte om jag bara kom fel in till backen eller om skidan slant … tränarna var ändå där och filmade så jag får se vad som hände om en stund, fortsätter hon.

Det var endast fyra finländare som tog sig vidare till kvartsfinal på damsidan. Krista Pärmäkoski var åttonde snabbast och snabbast av finländarna.

Kerttu Niskanen (20:a), Katri Lylynperä (26:a) och Anne Kyllönen (28:a) var de andra som lyckades ta sig vidare.

Karlsson ute, Johaug vidare med nöd och näppe

Flera tunga toppnamn stannade också i prologen. Norges Heidi Weng var nio hundradelssekunder från att ta sig vidare. Det gick ännu sämre för svenskorna Charlotte Kalla, Moa Lundgren, Maja Dahlqvist – och Frida Karlsson.

– Det var inte alls bra. Jag hade inget fäste alls. Jag saxade hela sista backen och tror jag tappade mycket på det. Men jag tar det på mig själv. Jag hade ju godkänt skidorna när jag testade dem, säger Karlsson för SVT Sport.

Therese Johaug slutade 27:a i kvalet och tog sig nätt och jämnt vidare.

Enligt Julin kan vädret ha spelat åkarna ett spratt.

– Det snöade nog mer då vi testade, skulle jag säga. Utmanande före. Jag tror nog de flesta byter skidor till finalpasset, siar hon.

För IF Minken-åkaren innebär morgondagens klassiska mil en chans att visa vad hon på riktigt går för.

– Jag kommer att ge precis allt vad jag har. Jag ska få ut så mycket som möjligt och lägga den här besvikelsen på morgondagens tävling istället, säger hon.

Framgång på bred front på herrsidan

De blåvita herråkarna visade upp bättre takter i prologen. Joni Mäki och Ristomatti Hakala var vassast av de finländska herrarna då de placerade sig sexa respektive sjua i resultatlistan.

Iivo Niskanen bjöd också på formbesked. Han var tionde snabbast i kvalet.

Utöver den väntat starka trion tog sig också Juuso Haarala (17:e), Lauri Vuorinen (19:e), Lauri Lepisto (25:a) och Juho Mikkonen (27) sig vidare till heaten.

Johannes Hösflot Kläbo var väntat nog starkast av herrarna. Den norska sprintkungen var hela 1,5 sekunder snabbare än tvåan – landsmannen Erik Valnes.

Finalpasset börjar klockan 13.25 och sänds direkt i TV2 och på Arenan med svenskt referat.

Resultat:

Damernas sprintkval

1. Lucia Scardoni ITA 3.03,01

2. Sadie Bjornsen USA +1,15

3. Greta Laurent ITA +2,14

4. Sophie Caldwell USA +2,61

5. Ane A. Stenseth NOR +2,66

6. Maiken C. Falla NOR +2,69

7. Anamarija Lampic SLO +3,66

8. Krista Pärmäkoski FIN +4,28

9. Astrid U. Jacobsen NOR +4,46

10. Stina Nilsson SWE +4,49

...

20. Kerttu Niskanen FIN +7,36

26. Katri Lylynperä FIN +9,27

28. Anne Kyllönen FIN + 9,42

36. Johanna Matintalo FIN +11,15

45. Laura Mononen FIN +12,68

51. Andrea Julin FIN +15,33

53. Anni Alakoski FIN +15,42

61. Anni Kainulainen FIN +17,31

64. Vilma Nissinen FIN +17,68

66. Tiia Olkkonen FIN +18,05

71. Maaret Pajunoja FIN +19,83

76. Anita Korva FIN +20,49

80. Susanna Saapunki FIN +23,28

Herrarnas sprintkval

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 2.37,42

2. Erik Valnes NOR +1,52

3. Federico Pellegrino ITA +2,92

4. Pål Golberg NOR +3,89

5. Johan Häggström SWE +4,93

6. Joni Mäki FIN +4,96

7. Ristomatti Hakola FIN +5,42

8. Sergej Ustiugov RUS +5,52

9. Marko Kilp EST +5,65

10. Iivo Niskanen FIN +6,10

…

17. Juuso Haarala FIN +7,41

19. Lauri Vuorinen FIN +7,57

25. Lauri Lepistö FIN +8,22

27. Juho Mikkonen FIN +8,50

35. Verneri Suhonen FIN +9,58

36. Karri Hakala FIN +9,79

42. Perttu Hyvärinen FIN +10,95

52. Lari Lehtonen FIN +12,43

57. Markus Vuorela FIN +13,05

60. Olli Ahonen FIN +13,37

69. Miro Karppanen FIN +14,97

106. Joel Ikonen FIN +43,95