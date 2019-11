"Vi pratar om naturen och att köpa färre saker, samtidigt har vi en stor konsumtionsdag" - Black Friday upprör, men gillas också

Skyltarna på stan ropar ut sitt budskap med stora bokstäver och den ena svarta planschen avlöser den andra. Det utlovas rabatter på allt mellan 20 och 70 procent då Åbo centrum laddar upp för Black Friday.

Men åtminstone under torsdagen verkar rusningen i köpcentret inte vara större än normalt. Folk strosar omkring och det som butikerna hoppas ska kulminera i en stor köpfest under fredagen ser inte ut att väcka några extra stora lyckokänslor.

Skyltar utlovar upp till 70 procent rabatt. En svart och vit plansch som gör reklam för att man får 70 procent rabatt. Bild: Yle/Marie Söderman

Åbobon Jeanette Lindberg har koll på att det är reatider och hon har faktiskt gjort några kap.

- Black Friday betyder att man får mycket saker för en bra summa. Jag har nyss köpt en tunika och klänningar med 25-30 procent rabatt. Det var impulsköp, men jag tyckte det var billigt, säger Lindberg.



Jeanette Lindberg gjorde ett impulsköp. Jeanette står ute på gågatan i Åbo, det är regnigt och grått ute. Bild: Yle/Marie Söderman

Lindberg medger att Black Friday kan göra att man köper mer än man tänkt, men själv har hon en budget som hon ser till att hålla.

- Ett tips är att man lyfter kontanter och handlar med dem, då kan man bättre följa med hur mycket pengar som går åt.

Många är kritiska

Sanna Sova är på väg till bokhandeln, men hon är mycket kritisk till konsumtionshysteri överlag och har valt att inte gå med i det.

- Jag tycker det är otroligt att man pratar om naturen och att vi ska köpa färre saker - samtidigt har vi en stor konsumtionsdag innan jul då vi också kommer att konsumera mycket. Jag är ingen vän av det här, säger Sova.

Under veckan har det kommit flera reklamerbjudanden till henne per e-post, så visst har hon kollat in vad som erbjuds.

- Det måste jag ju medge, jag kollar vad de erbjuder. Men jag brukar satsa på att köpa upplevelser, inte maskiner eller teknik, säger Sova.

Olof Rönnberg låter sig inte luras att köpa något onödigt. Närbild på Olof Rönnberg. Bild: Yle/Marie Söderman

Olof Rönnberg är också mycket kritisk till Black Friday-fenomenet. Då han bläddrade i tidningen vid frukostbordet fnyste han högt åt all reklam.

- Jag tycker den här dagen är onödig. Den lockar folk att köpa saker de inte behöver. Det handlar om att öka konsumtionen av onödiga varor, men jag faller inte för frestelsen, säger Rönnberg.

Köper det som behövs

Meri Pulkkinen hör också till dem som ställer sig kritisk till konsumtion.

- Man behöver inte köpa bara för att det är billigt. Black Friday kan leda till att man köper nya kläder eller en ny mobil, trots att man inte behöver det, säger Pulkkinen.



Meri Pulkkinen handlade till normalpris. Närbild på Meri Pulkkinen framför ett skyltfönster. Bild: Yle/Marie Söderman

Själv har hon precis köpt ett par nya jeans, men det var inget impulsköp.

- Jag behövde nya jeans och jag köpte dem till normalpris. Något annat behöver jag inte.

Petra Vähämaa tittar i skyltfönster med sonen. Petra Vähämaa håller sin son i famnen och tittar på någonting. Bild: Yle/Marie Söderman

Petra Vähämaa har precis sett BUU-klubbens show på Åbo svenska teater tillsammans med familjen och passar på att gå en sväng i köpcentret. Hon ser egentligen inget ont i kampanjdagen Black Friday utan brukar kolla om det går att tjäna en slant genom att köpa billigare julklappar då.

- Inte köper vi något onödigt, men om det finns något som vi annars också behöver kan vi göra det under fredagen, säger Vähämaa.

Paavo Kivijärvi köper inget i onödan. Paavo i närbild, står utanför en butik som säljer vinterjackor. Bild: Yle/Marie Söderman

Paavo Kivijärvi låter sig inte heller luras av billiga priser utan strosar lugnt omkring i köpcentret trots att skyltarna bredvid honom ropar ut sina rabatter.

- Jag åker inte till ett köpcentrum för att jaga rabatter. Jag köper bara då jag har ett verkligt behov.