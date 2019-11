Direkt: Stafetter i skidskytte – revanschsugen Herola i kombinerat

Klassisk distans med intervallstart. Det är som klippt och skuret för Therese Johaug och Iivo Niskanen. Ilkka Herola misslyckades en smula i går och han vill få upprättelse i dag i världscupen i nordisk kombination.

Kl. 10.40 Längdskidåkning, damer 10 km klassiskt

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Glenn Lindholm

Finland: 5 Anne Kyllönen, 21 Laura Mononen, 25 Kerttu Niskanen, 29 Krista Pärmäkoski, 49 Johanna Matintalo, 61 Vilma Nissinen, 62 Susanna Saapunki, 70 Anita Korva, 71 Jasmi Joensuu, 72 Anni Alakoski, 73 Katri Lylynperä, 76 Anni Kainulainen, 80 Andrea Julin, 85 Maaret Pajunoja, 86 Tiia Olkkonen.

Manuset är simpelt: Therese Johaug öser på och de övriga damerna försöker svara på norskans tempo. Men lyckas knappast.

Krista Pärmäkoski hör till Johaugs främsta utmanare. Hennes insats i sprinten var hoppingivande trots att hon på grund av en taktisk miss grusade sina chanser i sitt heat.

Sveriges affischnamn Frida Karlsson och Charlotte Kalla var bleka i sprinten i går. Räkna med att de höjer sig rejält i dag.

Kl. 12.25 Längdskidåkning, herrar 15 km klassiskt

Finland: 41 Markus Vuorela, 45 Juho Mikkonen, 47 Lauri Vuorinen, 56 Joni Mäki, 59 Lari Lehtonen, 66 Iivo Niskanen, 72 Juuso Haarala, 76 Lauri Lepistö, 86 Verneri Suhonen, 89 Miro Karppanen, 90 Karri Hakala, 97 Olli Ahonen.

Iivo Niskanen har vunnit just 15 kilometer klassiskt i Ruka två gånger. Inte alls omöjligt att han kniper sin tredje seger i dag. Niskanen är en av de allra hetaste favoriterna. Om inte den allra största.

Ristomatti Hakola deltar inte i dagens tävling. Han lider av en inflammerad tå och kommer inte till start.

Aleksander Bolsjunov lär också bli att räkna med. Den unge ryssen var nära att nå pallen redan under gårdagens sprint och han är till och med snäppet bättre i distanslopp.

Gårdagens suverän, Norges Johannes Hösflot Kläbo, är knappast tillräckligt uthållig för att kämpa om segern. Men osvuret bäst.

Kl. 14.05 Skidskytte, singel mixedstafett

Kommentator: Magnus Eklöv

Finland: Suvi Minkkinen, Jaakko Ranta

Här har Finland svårt att klämma sig in bland de femton främsta. Suvi Minkkinen och Jaakko Ranta kämpar mot betydligt namnstarkare lag.

Här krävs ett snabbt och perfekt skytte. Både Minkkinen och Ranta är snabba på vallen men båda har ännu en del att jobba med när det handlar om träffsäkerheten. En plats bland de femton främsta kan anses som en framgång

Sverige ställer på hemmaplan upp med sina två största stjärnor, Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson. Duon kan mycket väl ta hem segern i världscup öppningen.

Kl. 14.55 Nordisk kombination, skidåkning 10 km

Kommentatorer: Mikael Oivo och Glenn Lindholm

Finländarna hade ingen bra dag i backen och har en tuff uppgift i skidmomentet. Leevi Mutru var bäst av de blåvita i backen och går ut i spåret som 28:e man. Ilkka Herola startar sju sekunder bakom Mutru.

Avståndet upp till täten är stort. Mutru och Herola startar över tre minuter bakom Jarl Magnus Riiber som var bäst i backmomentet.

Även dagens tävling kan bli en stor norsk fest. Topptrion består av Riiber, Espen Björnstad och Jens Lurås Oftebro.

1. Jarl Magnus Riiber NOR

2. Espen Björnstad NOR +0.11

3. Jens Lurås Oftebro NOR +0.24

4. Franz-Josef Rehrl AUT +0.34

----------------------------

28. Leevi Mutru FIN +3.14

31. Ilkka Herola FIN +3.21

35. Wille Karhumaa FIN +4.00

39. Eero Hirvonen FIN +4.27

41. Olli Salmela FIN +4.58

45. Arttu Mäkiaho FIN +6.13

47. Atte Kettunen FIN +6.46

Kl. 15.55 Skidskytte, mixedstafett

Kommentator: Magnus Eklöv

Finland: Mari Eder, Kaisa Mäkäräinen, Tero Seppälä, Olli Hiidensalo

Sjätte plats i OS-stafetten visar att Finland kan kämpa om framskjutna placeringar i den här stafetten. Finland chanser ökade ytterligare då man ändrade på på etapplängderna. Nu åker herrarna också 6 kilometer mot tidigare 7,5 kilometer.

Det här torde passa Finland utmärkt. Våra två toppdamer har hållit världsklass medan herrarna på sina etapper tappat placeringar. En placering bland de fem främsta är helt möjligt.

Italien får axla favoritskapet i mixedstafetten. Med Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer och Dominik Windisch i laget så får de övriga nog tänja sig till sitt yttersta för att klå italienarna.

Kl. 17.30 Backhoppning

Kommentatorer: Mikael Oivo

Finland: Antti Aalto, Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Andreas Alamommo

Dags för finländska backhoppare att öppna poängkontot i världscupen för den här säsongen. På basen av hoppen på fredag ska framför allt duon Antti Aalto, Niko Kytösaho ha kapacitet att ta sig in bland de 30 bästa i tävlingen.

Fjolårets komet Ryoyu Kobayashi blev knappt utanför prispallen i öppningstävlingen i Wisla. För ett år sedan vann han båda tävlingarna i Ruka. Hans hoppande på fredagen övertygade ändå inte. Listan på potentiella vinnare i Ruka är mycket lång.