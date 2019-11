Grupperna, biljettjakten och matchprogrammet – här är allt du behöver veta efter EM-lottningen

Undrar du hur EM-sommaren ser ut? Vill du se Finland på plats i slutspelet? Ta då en närmare titt här. Yle Sporten ger dig vägledning efter lottningen.

EM-lottningen i Bukarest är genomförd. Det betyder också att förutsättningarna inför Finlands slutspelssommar har klarnat.

Var spelar Finland? När spelar Finland? Hur kan jag se Finlands matcher på plats?

Yle Sporten har sammanställt det vi vet just nu om fotbolls-EM nästa år.

Värdstäderna, arenorna och lagen:

Grupp A:

Rom, Olympiastadion (kapacitet: 68 000). Här spelas Italiens tre gruppspelsmatcher och en kvartsfinal.

Baku, Olympiastadion (kapacitet: 69 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en kvartsfinal.

Italien spelar på hemmaplan. Italiens landslag jublar efter mål. Bild: EPA

De spelar i gruppen:

Italien

Schweiz

Turkiet

Wales

Grupp B:

Köpenhamn, Parken (kapacitet: 38 000). Här spelas Danmarks tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

S:t Petersburg, Krestovskij-stadion (kapacitet: 61 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en kvartsfinal.

De spelar i gruppen:

Belgien

Ryssland

Danmark

Finland

Grupp C:

Amsterdam, Johan Cruijff Arena (kapacitet: 54 000). Här spelas Nederländernas tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

Bukarest, Arena Nationala (kapacitet: 54 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

Nederländerna spelar i Amsterdam. Georginio Wijnaldum och Donyell Malen firar ett mål. Bild: imago images / MIS/ All Over Press

De spelar i gruppen:

Ukraina

Nederländerna

Österrike

Vinnaren i Nations Leagues division A eller D

Grupp D:

London, Wembley (kapacitet: 90 000). Här spelas Englands tre gruppspelsmatcher, en åttondelsfinal, semifinalerna och finalen.

Glasgow, Hampden Park (kapacitet: 51 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

De spelar i gruppen:

England

Kroatien

Tjeckien

Vinnaren i Nations Leagues division C

Grupp E:

Bilbao, San Mamés (kapacitet: 53 000). Här spelas Spaniens tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

Dublin, Dublin Arena (kapacitet: 51 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

Sverige ska försöka återskapa VM-sommaren 2018. Sveriges lag firar. Bild: /All Over Press

De spelar i gruppen:

Spanien

Polen

Sverige

Vinnaren i Nations Leagues division B

Grupp F:

München, Allianz Arena (kapacitet: 70 000). Här spelas Tysklands tre gruppspelsmatcher och en kvartsfinal.

Budapest, Puskás Arena (kapacitet: 68 000). Här spelas tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

De spelar i gruppen:

Tyskland

Frankrike

Portugal

Vinnaren i Nations Leagues division A eller D

Nations League-slutspelet:

Division A: Island–Rumänien, Bulgarien–Ungern.

Division B: Bosnien-Hercegovina–Nordirland, Slovakien–Irland.

Division C: Skottland–Israel, Norge–Serbien.

Division D: Georgien–Vitryssland, Nordmakedonien–Kosovo.

Från varje division går segraren i finalen till EM. Semifinalerna spelas den 26 mars och den 31 mars avgörs finalerna.

Matchprogrammet i EM:

Gruppspelet:

12 juni: Turkiet–Italien (grupp A).

13 juni: Wales–Schweiz (A), Danmark–Finland (B), Belgien–Ryssland (B).

14 juni: Nederländerna–Ukraina (C), Österrike–? (C), England–Kroatien (D).

15 juni: ?–Tjeckien (D), Spanien–Sverige (E), Polen–? (E).

16 juni: ?–Portugal (F), Frankrike–Tyskland (F).

17 juni: Turkiet–Wales (A), Italien–Schweiz (A), Finland–Ryssland (B).

18 juni: Danmark–Belgien (B), Nederländerna–Österrike (C), Ukraina–? (C).

19 juni: Kroatien–Tjeckien (D), England–? (D), Sverige–? (E).

20 juni: Spanien–Polen (E), ?–Frankrike (F), Portugal–Tyskland (F).

21 juni: Schweiz–Turkiet (A), Italien–Wales (A).

22 juni: Ryssland–Danmark (B), Finland–Belgien (B), ?–Nederländerna (C), Ukraina–Österrike (C).

23 juni: Kroatien–? (D), Tjeckien–England (D).

24 juni: ?–Spanien (E), Sverige–Polen (E), Portugal–Frankrike (F), Tyskland–? (F).

Åttondelsfinaler:

27 juni: ÅF1: 1A–2C (London), ÅF2: 2A–2B (Amsterdam).

28 juni: ÅF3: 1B–3A/D/E/F (Bilbao), ÅF4: 1C–3 D/E/F (Budapest).

29 juni: ÅF5: 2D–2E (Köpenhamn), ÅF6: 1F–3A/B/C (Bukarest).

30 juni: ÅF7: 1E–3A/B/C/D (Glasgow), ÅF8: 1D–2F (Dublin).

Kvartsfinaler:

3 juli: KF1: Vinnare ÅF5–Vinnare ÅF6 (S.t Petersburg), KF2: Vinnare ÅF3–Vinnare ÅF1 (München).

4 juli: KF3: Vinnare ÅF4–Vinnare ÅF2 (Baku), KF4: Vinnare ÅF7–Vinnare ÅF8 (Rom).

Semifinaler:

7 juli: SF1: Vinnare KF1–Vinnare KF2 (London).

8 juli: SF2: Vinnare KF3–Vinnare KF4 (London).

Final:

12 juli: Vinnare SF1–Vinnare SF2.

?: Landslag som blir klart efter Nations League-slutspelet.

Så ser man Finlands EM-matcher på plats:

De exakta datumen för Finlands matcher är alltså den 13 juni mot Danmark, den 17 juni mot Ryssland och den 22 juni mot Belgien. Matchen mot Danmark startar klockan 19.00, matchen mot Ryssland klockan 16.00 och matchen mot Belgien klockan 22.00.

Finland har tilldelats en viss kvot till båda gruppspelsarenorna. I Köpenhamn får Finland totalt 5 000 biljetter, i S:t Petersburg är kvoten 8 000 biljetter. Totalt kommer Finland alltså att få 21 000 biljetter till de tre gruppspelsmatcherna (en match i Köpenhamn mot Danmark, två i S:t Petersburg mot Ryssland och Belgien).

Det finländska landslagets officiella supportergrupp SMJK kommer att få en del av biljetterna som går till finländare. De biljetterna går enbart till medlemmar.

Om du inte är SMJK-medlem är loppet inte kört. För att ha chansen att få biljetter till Finlands matcher ska man ansöka om dem via Uefas webbplats. Den 4 december klockan 15.00 öppnar ansökan och den pågår i två veckor. Ansökningstiden avslutas den 18 december klockan 15.00. I januari nästa år lottas biljetterna ut bland de som har sökt.

Här kan man söka om biljetter!