Kungen av klassiskt övertygade på hemmaplan – Iivo Niskanen vann på favoritdistansen

Det var till slut inget snack om saken. Iivo Niskanen stod pall för favoritrycket på 15 kilometer klassiskt och gav hemmapubliken en dag de sent ska glömma.

Mycket av förhandsspekulationerna har handlat om Iivo Niskanen när herrarna skulle göra sitt första distanslopp i världscupen. På 15 kilometer blev han världsmästare 2017 och i Ruka har han tagit två av sina tre tidigare världscupsegrar.

Niskanen har glimtat till i några tävlingar inför världscupstarten och i dag var han i sitt esse. Hela världseliten var på plats och Niskanen tog en klar seger.

– Han kom, såg och segrade än en gång. Sällan har har jublat så mycket efter en världscupseger. Det här satt nog fint, summerade Yle Sportens expert Glenn Lindholm.

Niskanen inledde loppet piggt, han åkte stort och avslappnat och var med i täten direkt från start. Efter fem kilometer hade han en ledning på ett par sekunder och visade sedan var skåpet ska stå.

Niskanen startade tolv minuter efter Johannes Hösflot Kläbo och på den tuffa banan hade han norrmannens tider att gå på. Niskanen kunde kontrollera loppet och höll Kläbo på ett betryggande avstånd.

Iivo Niskanen. Iivo Niskanen ler mot kameran. Bild: Lehtikuva

"Fin känsla att komma in på stadion"

Efter 15 kilometers åkning var Niskanen överlägsen. Han vann tävlingen med 13 sekunder före Kläbo.

– Jag hade kanske inte min bästa dag men skidorna var fantastiska. På andra varvet hade jag lite bekymmer att åka med Kläbo och blev lite för trött. Därför tappade jag lite på slutet.

– Det var en fin känsla att komma in på stadion och alla jublade. Det här är en av mina favoritorter att tävla på, säger Niskanen i sin segerintervju.

Norge fick två åkare på pallen då Emil Iversen slutade på tredje plats.

Niskanen var den enda finländaren bland de tio bästa men ytterligare tre tog världscuppoäng. Perttu Hyvärinen slutade på 17:e plats, Lari Lehtonen var 19:e och Juho Mikkonen 26:e.

Minitouren i Ruka avslutas med en jaktstart i fristil på söndag. Där kommer Kläbo att starta först före Iversen och Niskanen. Iversen och Niskanen går ut i spåret 16 respektive 18 sekunder efter Kläbo.

Resultat, 15 km (k)

1. Iivo Niskanen FIN 35.17,0

2. Johannes Hösflot Kläbo NOR +13,0

3. Emil Iversen NOR +14,9

4. Didrik Tönseth NOR +33,1

5. Aleksander Bolsjunov RUS +43,8

6. Andrej Larkov RUS +45,4

7. Pål Golberg NOR +49,7

8. Hans Christer Holund NOR +55,9

9. Sergej Ustjugov RUS +57,2

10. Ivan Jakimusjkin RUS +1.06,2

------------------

17. Perttu Hyvärinen FIN +1.19,8

19. Lari Lehtonen FIN +1.25,9

26. Juho Mikkonen FIN +1.52,7

31. Lari Lepistö FIN +2.05,8

40. Markus Vuorela FIN +2.16,2

41. Joni Mäki FIN +2.17,5

54. Juuso Haarala FIN +2.50,7

63. Lauri Vuorinen FIN +3.24,5

78. Karri Hakala FIN +4.19,1

81. Verneri Suhonen FIN +4.35,7