Skådespelaren Adam Driver: "För mig är Star Wars lika personligt som mina andra filmer, det handlar om att bryta ner varje ögonblick i småbitar och göra dem till sanning"

"Ikuisesti ajankohtainen kuvaus haaveiden petollisuudesta."

”Se on ikuisesti ajankohtainen kuvaus haaveiden petollisuudesta. Vahvimmin läsnä on aina se, mikä on poissa.” Kriitikko Valtteri Mörttinen pohtii John Schlesingerin elokuvan ajatusten arvoa 50 vuotta ensi-illan jälkeen.