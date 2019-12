Johaug omöjlig att besegra i jaktstarten – Pärmäkoski tappade en pallplacering på sista varvet

I tre varv var Krista Pärmäkoski med i kampen om en pallplacering i dagens jaktstart. På den sista 2,5-kilometersslingan klarade hon inte längre av att följa och det blev trippelt Norge på prispallen.

Efter fredagens sprint och lördagens klassiska lopp skulle minitouren i Ruka i dag avslutas med en jaktstart över 10 kilometer i fristil.

Therese Johaug hade skaffat sig det bästa utgångsläget. Hon gick ut först i spåret med en ledning på närmare 20 sekunder. Det var en ledning som hon kunde bevaka.

Ingen av de jagande åkarna var i närheten av att kunna utmana Johaug. Hennes ledning växte och hon vann till slut med över en minut.

– Det var en bra tävling och mina skidor fungerade perfekt. Jag kände mig stark och väldigt glad, sade Johaug i sin segerintervju.

Therese Johaug var överlägsen. Therese Johaug i Ruka Bild: Lehtikuva

Krista Pärmäkoski startade som tredje åkare och på förhand skulle framför allt andraplatsen finnas inom räckhåll.

Efter halva loppet hade hon jagat ifatt Sadie Maubet Bjornsen men även Heidi Weng och Astrid Uhrenholdt Jacobsen anslöt sig till gruppen.

Norskorna tog hand om farthållningen medan Pärmäkoski och Maubet Bjornsen hängde på. In på det sista varvet började Pärmäkoski sladda och var tvungen att släppa. Maubet Bjornsen klarade heller inte av att hänga på norskorna.

Weng och Jacobsen gjorde upp om andraplatsen. I den kampen drog Weng det längre strået och slutade tvåa medan Jacobsen fick nöja sig med tredjeplatsen.

Under slutskedet av loppet fick Pärmäkoski också ge sig mot Jessica Diggins och korsade mållinjen som sjätte åkare.

– Norskorna som kom bakifrån åkte riktigt snabbt. Jag försökte hänga på Heidi och Astrid men klarade inte av det. Om jag skulle ha startat lite långsammare skulle det kanske ha gått bättre men jag ville att Nepriajeva skulle komma ikapp.

– I går var en bra tävling och det säger mycket om formen. Allt är möjligt den här vintern, säger Pärmäkoski till Yle.

Kerttu Niskanen har under veckoslutet visat att hon är på gång igen. I dagens jaktstart var hon näst bästa finländare med en tolfte plats. Niskanen tappade en placering i jaktstarten.

Resultat, 10 kilometer (f):

1. Therese Johaug NOR 25.48,0

2. Heidi Weng NOR +1.11,3

3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +1.13,3

4. Sadie Maubet Bjornsen USA +1.27,9

5. Jessica Diggins USA +1.30,9

6. Krista Pärmäkoski FIN +1.41,0

7. Tiril Udnes Weng NOR +1.52,5

8. Frida Karlsson SWE +1.53,9

9. Katerina Razymova CZE +2.00,1

10. Rosie Brennan USA +2.15,3

---------------

12. Kerttu Niskanen FIN +2.26,1

34. Johanna Matintalo FIN +4.11,3

34. Laura Mononen FIN +4.11,3

37. Anne Kyllönen FIN +4.12,0

63. Anita Korva FIN +6.22,7

66. Anni Kainulainen FIN +6.41,7

68. Maaret Pajunoja FIN +7.51,2

71. Tiia Olkkonen FIN +8.56,2