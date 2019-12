Starkt fristilslopp av Iivo Niskanen – slutade trea i minitouren

Det blev en fin premiärhelg för Iivo Niskanen och satsningen på fristil ser ut att ge resultat. Niskanen gjorde en stark insats i dagens jaktstart och knep en pallplacering i Rukas minitour.

Tack vare gårdagens seger på favoritdistansen 15 kilometer klassiskt hade Iivo Niskanen skaffat sig ett läckert utgångsläge till dagens jaktstart. Distansen var den samma men nu var det fristil som gällde.

Niskanen startade två sekunder bakom tvåan Emil Iversen och det dröjde inte speciellt länge innan de bildade en duo. Siktet var inställt på att jaga ikapp Johannes Hösflot Kläbo som startade ungefär 20 sekunder före.

Niskanen och Iversen jobbade tillsammans och det bar frukt. Då fem kilometer återstod av loppet hade man fångat in den ledande norrmannen.

Det blev sedan en trio som gjorde upp om segern. De behövde heller aldrig titta bakåt eftersom luckan till den jagande klungan var stor.

Iivo Niskanen åker före Emil Iversen. Bild: Lehtikuva

Jaktstarten avgjordes i sista motlutet

Niskanens största möjlighet att vinna låg i att försöka grilla norrmännen. Det gjorde han också ut på det sista varvet men Kläbo och Iversen vägrade släppa.

När sedan Kläbo gick upp i täten i det sista motlutet in mot stadion avgjordes tävlingen. Niskanen var en slagen man medan Ivesen gjorde ett sista försök men Kläbo var starkast och vann tävlingen.

– Det var en bra kamp. Jag kunde inte göra något annat än att dra och försöka hålla ett jämnt och hårt tempo. På sista varvet försökte jag med en tempoväxling men benen var ganska stumma, sade Niskanen till Yle.

Niskanens satsning på fristil börjar nu ge resultat. I ren skidtid var han den fjärde bästa åkaren.

Perttu Hyvärinen gjorde också en stark jaktstart. Han startade som 19:e man och gick i mål på trettonde plats. Hyvärinens åktid var den femte bästa.

– En bra dag och bra skidor, i dag klarade jag att hänga med. Det var fint att äntligen få lyckas mot världseliten, sade Hyvärinen till Yle.

Resultat, 15 kilometer (f):

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 35.29,7

2. Emil Iversen NOR +1,8

3. Iivo Niskanen FIN +11,1

4. Pål Golberg NOR +47,9

5. Aleksander Bolsjunov RUS +48,3

6. Hans Christer Holund NOR +52,1

7. Didrik Tönseth NOR +58,8

8. Sjur Röthe NOR +1.16,4

9. Calle Halfvarsson SWE +1.33,6

10. Sergej Ustjugov RUS +1.39,0

-----------------

13. Perttu Hyvärinen FIN +1.41,6

23. Lari Lehtonen FIN +2.45,5

35. Lari Lepistö FIN +3.45,4

38. Joni Mäki FIN +3.59,7

39. Markus Vuorela FIN +4.00,3

40. Juho Mikkonen FIN +4.00,8

53. Lauri Vuorinen FIN +5.24,0

70. Juuso Haarala FIN +7.13,0

72. Karri Hakala FIN +7.27,8

75. Verneri Suhonen FIN +7.55,6