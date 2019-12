Almahemmets verksamhet flyttar in i Esperi Cares utrymmen

Arkivbild. Almahemmets verksamhet flyttar in i Esperi Cares fastighet i Kimito. En skylt av Esperi Care på en glasdörr, i glasdörren speglas Attendos vårdhem som står granne med Esperi i Kimito. Bild: Amanda Vikman/Yle

Äldreboendet Almahemmets fastighet på Kimitoön har så stora bekymmer att verksamheten nu flyttar in till vårdbolaget Esperi Cares vårdfastighet. Kontraktet är tidsbundet på tre år.

Beslutet togs på kommunstyrelsens möte på måndagen, den 2 december. Enligt ordförande Wilhelm Liljeqvist (SFP) gick ärendet gällande Almahemmet enligt beredningen.

- Vi hade en ganska lång diskussion gällande det här ärendet och det kom också in motförslag, säger Liljeqvist.

Motförslaget lades fram av vänsterförbundets Tomy Wass och gick ut på att Almahemmets klienter skulle inhysas i kommunens egna fastigheter. Förslaget stöddes av Harri Kaitala från centerpartiet och gick till omröstning mot beredningens förslag.

- Rösterna föll 7-2 till beredningens fördel, vilket betyder att kommunen går in för att åtminstone under en treårsperiod hyra in sig i Esperi Cares utrymmen i Kimito.

Wilhelm Liljeqvist. Man står vid fönster. Bild: Yle/Monica Forssell

Treårigt kontrakt



Liljeqvist säger att man får se på perioden som en tillfällig lösning tills utredningen kring hur hela äldreomsorgen ska skötas är klarlagd. Hur framtiden ser ut för Almahemmets fastighet är ännu osäkert.

- Det är förstås i det här skedet helt öppet om kommunen kommer att gå in för en renovering eller ett nybygge, eller fortsätta hyra utrymmen på fria marknaden så att säga. Allt det återstår ännu att besluta om.

Exakt när det här beslutet fattas vet Liljeqvist inte, men han säger att det klarnar allra senast när utredningen kring hur hela äldreomsorgen ska arrangeras är gjord.

Mätningar har visat att Almahemmets fastighet bland annat har fuktskador, vilket är orsaken till att verksamheten nu flyttar. Enligt Liljeqvist kommer personalen och klienterna på Almahemmet att flytta i en relativt snabb takt.

Han är nöjd över att beslutet om flytten har tagits så att klienterna och personalen så snabbt som möjligt får flytta in i friska utrymmen.

- Jag vet inte exakt inom hur många dagar men vi pratar om dagar snarare än veckor.

”Det är nog sorgligt”

Carl-Erik Wasén är ordförande för Kimito pensionärsförening och har varit med och samlat in namn för att behålla Almahemmets fastighet. Han är missnöjd med kommunstyrelsens beslut i ärendet och tycker inte att Almahemmet verkar vara i så dåligt skick.

- Det är nog sorgligt. Jag var där för några månader sedan och hade en byggherre med mig, och vi såg nog inte några större fel annat än att det måste förstås renoveras, säger Wasén.

Enligt den byggare som Wasén hade med sig borde man dock på en och en halv miljon euro kunna få det mesta fixat där.

- Jag vet inte alls vad de har hittat för bekymmer nu då som gör att de måste bort så fort därifrån, säger Wasén.

Vill bevara Almahemmet

Wasén tycker att det är viktigt att behålla Almahemmets fastighet bland annat eftersom det ligger nära läkarmottagningen. Wasén säger att Esperi inte heller har en skild avdelning för klienter med demensproblematik, vilket enligt honom är en nackdel.

- Jag vet inte vart de ska stoppa de som nu är på demensavdelningen.

Wasén är ändå glad över att klienterna och personalen får flytta in till friska utrymmen, även om han fortfarande hoppas att Almahemmet kommer att renoveras.

- Jag hoppas att de gör kloka beslut och att de inte sätter alla pengar på Esperi, så att det inte blir någonting kvar sedan för något annat gällande äldrevården på Kimitoön, säger Wasén.