Bandet Sunrise Avenue lägger ner, berättade bandet på en presskonferens i Helsingfors på måndag.

Sunrise Avenue är en av Finlands mest framgångsrika band utomlands. Bandet har sålt 2,5 miljoner album sedan debutalbumet On the Way to Wonderland år 2006.

Det finns ingen dramatik bakom beslutet, försäkrade sångaren Samu Haber under presskonferensen.

– Vi har funderat länge och fattade beslutet tillsammans. Bandet slutar, men vänskapen består.

Till bandet hör förutom Samu Haber också trummisen Sami Osala, gitarristen Riku Rajama, basisten Raul Ruutu och keyboardisten Osmo Ikonen.

Bandet meddelade redan i förra veckan att de håller en direktsänd presskonferens på måndag, men avslöjade då inte varför.

Fansen kunde ändå redan tidigt på morgonen ana vad som komma skulle i och med att man på Spotify kunde se reklamer för en ny singel som marknadsfördes som en avskedslåt.

Bandet meddelade också under presskonferensen att de ger sig ut på en sista avskedsturné som avslutas på Olympiastadion i Finland.

Sunrise Avenue har gett ut sammanlagt fem album. Det senaste, Heartbreak Century släpptes år 2017.