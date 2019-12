Gör en ljusstake i miniatyr med hjälp av Sallas modell

Salla Heikkilä on luonut ihan uuden pienoismallin.

Salla Heikkilä on minikäsityöläinen. Tässä on hänen kehittelemänsä minikäsityö, pienoiskokoinen peltinen kynttilänpidin. Kynttilänpitimessä on ulosvedettävä laatikko, johon mahtuu minikokoisia kynttilöitä tai piparkakkuja mittakaavassa 1:12.