Med Runeberg som inspiration gör Hanna hiphop på närpesiska: ”Lägg på ett beat så kan vi rappa Fänrik Ståls Sägner”

View this post on Instagram

Runeberg var min main man långt före Eminem. Jag identifierade mig med Edith Södergran innan jag träffade Silvana Imam. Och idag känns Rupi Kaur lika självklar som Petter. Jag konsumerar betydligt mer hiphop än poesi nuförtiden, men poesin kom först. - Rapen är för mig en förlängning av den skrivna poesin. Ett annat element där rytmen bestämmer och ordlekarna knäcker tungan. Bra hiphop är poesi. Dålig hiphop är slarv. Vem som helst kan rappa, men alla kan inte skriva. Fjolårets mest lyssnade låt på Spotify var Drakes God's plan. Det krävdes 5 män för att skriva den låten. My main man Runeberg skrev hela Fänrik Ståls Sägner själv. Och ni vet att ingen rimmar som Runeberg va?