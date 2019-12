Ombytta roller då IFK Mariehamn värvar från SJK: "Maximo är en mycket lovande offensiv spelare"

New Jersey är näst sämst i NHL.

New Jersey som i somras fick in spelare som P.K. Subban, Nikita Gusev och Jack Hughes hade stora förhoppningar om att gå till slutspel. Den drömmen håller nu på att krossas. I natt vann Buffalo över New Jersey med hela 7–1. För Detroit går det ännu sämre. Laget förlorade för tionde gången i rad men tränaren Jeff Blashill andas optimism.