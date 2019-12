Självständighetsdagens gudstjänst från Helsingfors domkyrka

Fredagen den 6 december sänder Yle självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst från Helsingfors domkyrka kl.11.55 i TV1. Gudstjänsten sänds samtidigt i Radio Vega.

Tv-gudstjänsten textas till svenska och kommenteras på svenska av Lucas Snellman. Radiogudstjänsten kommenteras av Hedvig Långbacka.

Även radioversionen har svensk kommentar. Både radio- och tv-versionerna finns i 30 dagar efter sändning på Arenan. Länkar till versionerna finner du längst ner i artikeln.

Radiogudstjänster i veckan

Fredag 6.12

11.55 Helsingfors domkyrkas klockor kallar.

Självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst i Helsingfors domkyrka.

Predikant: Simo Peura

Liturger: Juhana Kuusiniemi och Maria Repo-Rostedt.

Assistenter:

ärkebiskop Leo (Ortodoxa kyrkan),

Marco Pasiano (Katolska kyrkan) och

Jori Brander (Finlands Metodistkyrka).

Organist: Anna Pulli-Huomo.

Kantor: Inka Kinnunen.

Körer:

Dominante, dirigent Seppo Murto

Uskpenskijs katedralkör, dirigent Varvara Merras-Häyrinen.

Textläsare: Hanna Kosonen.

Ljuständare: Sanni Schildt.

Assisterande förebedjare: Aatos Heimola.

Övriga medverkande: scouter från Helsingin

Hakatytöt och Helsingin Sinihaukat.

Psalmer:

549 (Signa Gud och bevara),

451 (Ljud högt du psalm)

546 (Bevara Gud vårt fosterland).

Söndag 8.12

13.03 Gudstjänst med Missionskyrkan i Ekenäs

Predikant: Maria Nikander

Mötesledare: Jan Tunér.

Pianist: Olav Söderström

Lovsång och försångare:

Pia-Lena Kastus-Lindholm, Maria Söderström och Olav Söderström.

Övriga sångare och musiker:

Pia-Lena Kastus-Lindholm (solosång), Mikael Granroth (solosång, gitarr) och Kjell Lindroos (trummor).

Vittnesbörd: Ulla Mickelsson.

Ur Psalmer och Sånger sjungs:

108 (Gå Sion din konung att möta) och

109 (Det susar genom livets strid).

Nästa söndag sänds radiogudstjänst med Hangö svenska församling.

Andakter och Andrum i veckan

Måndag 2.12

Andrum kl 06.54 och 09.10

Monika Heikel-Nyberg, Grankulla

Musik: Jeanette Köhn sjunger Bered en väg

Aftonandakt kl 19.15

John Vikström, Åbo

Musik: Hosianna med Esbo församlings körer

Tisdag 3.12

Andrum kl 06.54 och 09.10

Monika Koskinen, Kuni

Musik: Pentatonix sjunger Mary did you know

Aftonandakt kl 19.15

Kurt Hellstrand, Jakobstad

Church Hill boys sjunger psalm 833

Onsdag 4.12

Andrum kl 06.54 och 09.10

Tomas Ray, Helsingfors (repris från 16.1.2018)

Aftonandakt kl 19.15

Andreas Forsbäck, Vanda

Musik: Bengt Johansson sjunger den egna sången Vart skulle vi gå

Torsdag 5.12

Andrum kl 06.54 och 09.10

Johanna Boholm-Saarinen, Jomala

Musik: Malena Ernman sjunger I decembertid.

Aftonandakt kl 19.15

Seth Jacobson, Mariehamn

Musik med Anders Widmarks trio.

Fredag 6.12

Andrum kl 06.54 och 09.10

Margareta Puiras, Ekenäs

Musik: Church Hill boys sjunger Hans namn

Lördag 7.12

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 8.12

kl 19.15 Din konung kommer i härlighet.

Sofia Böckelman och Henrik Böckelman läser en del av de liturgiska texterna för andra advent. Camerata Aboensis sjunger psalm 12, Världens frälsare är här.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dej bäst!

