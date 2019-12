Delta i kampanjen #östersjödinner och vinn en middag tillagad av Peltsi och Tom

1. Laga östersjövänlig mat. Utsökta fiskrecept kan du hitta i Yle Luontos receptautomat.

2. Ta ett foto och publicera det under hashtaggen #östersjödinner.

3. Du kan också skicka in bilden av din middag via formuläret nedan.

Bilderna används endast i anslutning till kampanjen #östersjödinner.

Vinnaren dras bland alla som har deltagit i kampanjen.