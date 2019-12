Åländska bandet Lamori har nått stor framgång med sin nya låt – musikvideon har 400 000 visningar på Youtube

Lamori utmanar på Vegatoppen med låten An angel by your side. Bandet Lamori mot mörk bakgrund. Bild: Therese Andersson, BLICK

Ett band med lång erfarenhet gör debut på Vegatoppen. Det gotiska rockbandet Lamori har nyligen nått stor framgång med en musikvideo. Nu utmanar de på Vegatoppen med låten An angel by your side.

Lamori har sitt säte på Åland, där bandet också grundades för över tio år sen.

Bandets rötter kan spåras till 2006 då sångaren Matias Juselius och gitarristen Marcus Pellas fick idén om att starta ett gotiskt rockband i Mariehamn.

Det här är Lamori Grundades 2006, men kom igång ordentligt 2008.



Hemma från Mariehamn, Åland.



Består av:

Matias Juselius - Sång

Marcus Pellas - Gitarr

Mikael Westerlund - Bas

Jens Wickholm - Keyboards

Emanuel Sanchez - Trummor Aktuell med sitt tredje album.



Utmanar på Vegatoppen med låten An angel by your side.



Musikvideon till An angel by your side har närmare 400 000 visningar på Youtube.



Spelade först utan trummor

Ganska snabbt fick de sällskap av Jens Wickholm på keyboards och Mikael Westerlund på bas.

Det var ändå 2008 som Lamori fick sin egentliga början. Innan dess hade bandet saknat trummis, vilket gjorde det svårt att spela hårdrock.

– Vi körde lite med trummaskin, men det var svårt. Det blev betydligt enklare när Emanuel kom med, berättar Juselius.

När trummisen Emanuel Sanchez anslöt sig var bandet Lamori ett faktum. Ännu i dag har de samma uppsättning.

– Vi har hållit ihop i vått och torrt.

Juselius berättar att hemligheten bakom att de lyckats hålla ihop är att de känt varandra redan innan bandet formades.

– Fyra av oss gick i samma skola, så vi har hängt ihop länge. Vi är som ett gammalt gift par, det gnagas lite i kanterna ibland, men så håller vi ihop i slutändan.

Lamori har hållit ihop i vått och torrt sedan 2008. Bandet Lamori. Bild: blick.ax

Lätt att få spelningar i ett mindre samhälle

Att verka som musiker på Åland har både för- och nackdelar, menar Juselius.

– Det är ett mindre samhälle, så det var lätt att snabbt få spelningar på ön. Det kanske inte skulle ha varit lika lätt i en storstad. Att sedan växa som band kanske är svårare. Vill man spela utomlands blir det en del resor och mycket planering.

Juselius ser det även som en fördel att man är mitt emellan Sverige och Finland och lätt får spelningar åt båda hållen.

Sedan starten har Lamori hunnit spela i Finland, Sverige, Estland och Lettland. Som bäst är de aktuella med sin tredje skiva som planeras komma ut nästa år.

Även om man kanske kan placera Lamori i facket gotisk rock, beskriver Juselius ändå musikgenren som romantisk hårdrock med gotiska inslag.

Utmanar på Vegatoppen

Lamori utmanar på Vegatoppen med låten An angel by your side.

– Det är nästan en ballad. Det är en kärlekssång med lite spökhistorievibbar. Man får lyssna på den och skapa sin egen uppfattning.

Juselius menar att det är en låt som kan passa bra för den bredare massan.

Till låten An angel by your side finns en tillhörande musikvideo som nått stor framgång och har runt 400 000 visningar.

– Vi är ganska mållösa själva. Vårt skivbolag i Italien har satsat hårt på den här skivan och det börjar märkas. Det är nog det största vi någonsin gjort.

