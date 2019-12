Akademiledamoten Peter Englund till DN: Jag bojkottar Nobelveckan i protest mot Peter Handkes pris

Peter Englund tänker inte delta i några festligheter kring årets litteraturpris. Det skulle vara hyckleri från min sida, skriver Englund till DN.

Akademiledamoten och författaren Peter Englund tänker bojkotta årets Nobelvecka i protest mot att litteraturpriset tilldelas den österrikiska författaren Peter Handke.

Valet att ge Handke litteraturpriset har väckt ilska, då Handke anklagas för att ha förnekat folkmorden under krigen på Balkan.

Handke har också senare stött Serbiens dåvarande president, den folkmordsåtalade Slobodan Milošević.