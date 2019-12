Från en kort kaffebjudning till årets populäraste tv-händelse – slottsbalen firar 100 år

Alli Paasikivi introducerade den legendariska bålen, Urho Kekkonen bjöd på cigarrer och Martti Ahtisaari lät jazzen ta över den gula salongen. Årets finaste fest fyller hundra år – och vägen till att bli årets populäraste tv-sändning har varit händelserik.

I Norge firar man med sång och syttende maj-tåg, i USA med grillfest och fyrverkerier – i Finland bänkar miljontals finländare sig framför tv:n för att se presidenten skaka hand med landets dignitärer. Slottsbalen har sedan länge cementerat sin position som landets populäraste tv-händelse, men traditionen har långa anor.

Traditionen att arrangera en festmottagning på självständighetsdagen går tillbaka till autonomins tid, då man i samband med ståndlantdagen arrangerade en bal i Kejserliga palatset, det vill säga det som i dag är Presidentens slott.

Den första festmottagningen på slottet arrangerades år 1919, två år efter att Finland blivit självständigt. Det var emellertid inte riktigt samma pompa och ståt som det är i dag – president K.J Ståhlberg stod värd för en kaffebjudning på eftermiddagen och den räckte i ungefär en timme.

Ett historiskt ögonblick år 2012, då fyra presidentpar närvarade vid slottsbalen: Pentti Arajärvi och Tarja Halonen, Tellervo och Mauno Koivisto, Sauli Niinistö och Jenni Haukio samt Martti och Eeva Ahtisaari. Presidenterna samlade Bild: Jyrki Lyytikkä/ Yle

Inbjudna var förutom regeringen och tjänstemän också diplomater, vilket var viktigt för ett ungt land som Finland. Sammanlagt var gästerna ungefär 150 till antalet. Då var förbudslagen fortfarande i kraft och festtrakteringen bestod av kaffe och kaffebröd.

Den första kvällsfesten arrangerades år 1922. Programmet bestod av sång, musik och dans och gästerna var kring tusen till antalet. Presidentparet Ståhlberg dansade inte, så det var dotter Aino Ståhlberg och riksdagens talman Sulo Vuolijoki som inledde den första valsen.

Också år utan mottagning

Följande år gick man tillbaka till eftermiddagsbjudningarna, men år 1925 bjöd president Lauri Relander och fru Signe Relander in kring 1 600 gäster till en kvällsfest redan dagen före självständighetsdagen. Då lär man ha dansat fram till morgontimmarna. Det var också under president Relanders tid som gräddtårtan, smörgåstårtan och bålen dök upp på menyn och handskakningsceremonin inleddes.

Från och med 1920-talet har festerna fortsatt att arrangeras på kvällen, men mer oregelbundet i början. Under sitt första år som president 1931 fick självständighetsfesten ge vika för P.E. Svinhufvuds 70-årsfest, och följande år ordnades ingen mottagning på grund av att Sveriges dåvarande kronprins Gustav II Adolf var på statsbesök i Finland. Under Svinhufvuds tid lämnade man bort en del formaliteter, som till exempel handskakningen.

Mottagningen vid slottet uteblev också under krigsåren 1939-1945, även om president Risto Ryti arrangerade en självständighetsfest i Frivilliga brandkårens hus i Åbo år 1943.

Också senare har det funnits ett par undantag i festtraditionen. År 1952 ordnades ingen fest på grund av president Paasikivis sjukdom. År 1972 renoverades slottet och också då lät man bli att arrangera en fest på slottet – i stället ordnade man en konsert på Finlandiahuset.

Kören uppträder för Alli Paasikivi under självständighetsmottagningen kring 1950. Kören uppträder för Alli Paasikivi under självständighetsmottagningen kring 1950. Bild: Kalle Kultala

Två år senare inhiberades mottagningen med anledning av president Urho Kekkonens fru Sylvi Kekkonens bortgång den 2 december.

Också år 1981 ersattes mottagningen av en galakonsert på Finlandiahuset, den här gången på grund av att Urho Kekkonen på grund av sjukdom inte kunde sköta sina uppgifter.

År 2013 renoverades Presidentens slott och då arrangerade president Sauli Niinistö en galakonsert och mottagning i Tammerforshuset.

Presidenten väljer gästerna

Varje presidentpar har satt sin egen prägel på självständighetsdagens festligheter.

Det är presidenten och hens partner som beslutar vem som bjuds in till mottagningen, och ofta har gästlistan reflekterat presidentparets intressen och värderingar på något plan. Oftast bjuds omkring 1 800 personer till slottet, men under Urho Kekkonens tid växte gästlistan till upp till 2 300 personer.

Bland de inbjudna finns alltid krigsveteraner och lottor och traditionellt har medlemmarna av statsrådet, riksdagsledamöterna, de finländska ledamöterna av Europaparlamentet, biskoparna, företrädare för de högsta tjänstemännen samt den i Finland ackrediterade diplomatkåren bjudits in.

Under de första mottagningarna bjöd man in regeringen, diplomater och tjänstemän, men redan på 20-talet började man skicka inbjudningar också till forskare och skådespelare. Till exempel på 1920-talet var Nationalteaterns skådespelare Ruth Snellman, Glory Leppänen, Urho Somersalmi och Ilmari Unho inbjudna.

Mannerheimriddarna bjöds in för första gången av president Mauno Koivisto på självständighetens 70-årsjubileum år 1987. Av de 13 jägarna som fortfarande levde kunde sex närvara.

Ofta finns också personer som utmärkt sig på något sätt och också personer som presidentparet har träffat under året.

Vin och jazz under Ahtisaari

Efter att förbudslagen hävts började man på Svinhufvuds tid servera alkohol på festen, men under president Kallio, som var nykterist, var festen åter alkoholfri. Då bestod menyn av kaffe, mjöd, saft, smörgåsar, frukt och sötsaker.

Trakteringen på slottsbalen måste kunna ätas på stående fot, därför är till exempel de karelska pirogerna i cocktailstorlek. Buffetbord på presidentens slott Bild: Marcus Rosenlund

Det var Alli Pasikivi som år 1949 introducerade den legendariska bålen. Det ursprungliga, hemliga receptet har läckt ut åtminstone en gång och ändrades efter det. Också på senare år har receptet finslipats, till exempel i år är den helt och hållet ekologisk.

Martti och Eeva Ahtisaari var kanske paret som ändrade festen mest. Under deras tid slutade man bjuda in en del av “stamgästerna” och då började man bjuda in fler unga och representanter för nöjesbranschen. Man bjöd också in vanliga medborgare som hjälpt till med valarbetet runtom Finland. Paret Ahtisaari introducerade jazzmusiken i den gula salongen och började servera vin och mer salta och regionala maträtter.

Stort medieuppbåd

Det var president Relander som öppnade dörrarna till pressen år 1925. Då fick reportrarna följa med festen från balkongen bara en del av kvällen.

Ännu på 70-talet rapporterade man mer om allmänna stämningar från slottet, inga detaljer om festens gång eller intervjuer med gästerna.

1949 sändes festen för första gången i Yles direktsändning i radio. Första tv-sändningen från slottet sändes 1957. Första direktsändningen i tv ägde rum 1959, men under 1970-talet sändes festen inte live i tv. Då nöjde man sig med ett femtonminuters inslag i tv-nyheterna.

Slottsbalen är numera alltid en stor mediehändelse. Intervjuer med gäster får endast ske i atriet. Gästerna på slottsbalen minglar. Bild: Yle/ Kalevi Rytkölä

Tv-sändningen från slottet har i många år nått en miljonpublik. Tittarrekordet slogs då Finland firade 100 år av självständighet år 2017, då i medeltal 2,66 miljoner tittare följde med festen på tv.

Också balnumren av kvällstidningarna säljer som smör. Dagen efter balen säljer båda kvällstidningarna långt mer än en vanlig helgupplaga.

Det är ofta trångt på dansgolvet i början, såsom här år 2000. När tv-kamerorna stängs av blir det ofta glesare. Trångt på dansgolvet år 2000. Bild: Touko Yrttimaa / Yle

Etikettsbrott

En del av slottsbalens popularitet, förutom att se vem som blivit bjuden, är för många att se och kommentera vad alla har på sig.

Klädkoden för mottagningen är högtidsdräkt, det vill säga lång aftonklänning, nationaldräkt, folkdräkt, frack eller mörk kostym, eller tjänstedräkt som motsvarar högtidsdräkt, inklusive lottadräkt. Smoking anses vara en etikettmiss, då klädkoden är frack.

Det finns givetvis en lång rad gäster som brutit mot etiketten. Det gjorde till exempel dåvarande riksdagsledamoten Pertti “Veltto” Virtanen år 2007 då han bar en basker på huvudet. Anni Sinnemäkis tvådelade outfit från 2001, med musiker Scott Walkers bild på övredelen, ansågs alltför vardaglig för slottsbalen. När Juice Leskinen, för övrigt en av de första rockstjärnorna som bjudits till slottet, deltog år 1983 bar han sin slips runt huvudet.

Kläder är givetvis inte det enda som orsakat upprördhet. År 1992 var författaren Arto Melleri så berusad att han leddes ut genast efter handskakningen.

Ofta står damernas klädsel i fokus, men varje år finns det också manliga gäster som sticker ut i mängden. Sfp-politikern Klaus Bremer ville också sätta en twist på folkdräkten, då han 1997 gästade slottet iförd en "stadin kundi"-folkdräkt. Marco Bjurström bar klarröda skor år 2011, och år 2013 valde The Dudesons uppdaterade versioner av Härmä-folkdräkten. Operasångaren Waltteri Torikka valde en blazer i leopardmönster år 2015. Fyra män i varierande festklädsel Bild: Yle( Youku Yrttimaa, All Over Press

Man började bjuda in avecer på 1920-talet, men än i dag gäller inbjudan endast stadigvarande partners som bor på samma adress. The Rasmus-sångaren Lauri Ylönen orsakade till exempel indignation år 2001 då han tog med sig Siiri Nordin trots att paret bara var vänner.

En del portförbud har också delats ut under åren. Då Jari Tervo år 1986 var på plats i egenskap av reporter på Ilta-Sanomat traskade han fram till presidentparet i slutet av handskakningen för att skaka hand med Mauno Koivisto. Det resulterade att han portades från slottet för en tid. Senare har portförbudet hävts och Jari Tervo har fått skaka hand med presidenten som en av de inbjudna gästerna.

Källor: Presidentens kansli, Linnan juhlat kautta aikojen av Helinä Hirvikorpi, Yles arkiv.