Hemmafavoriten Therese Johaug fullständigt överlägsen i damernas skiathlon – Krista Pärmäkoski fixade fjärdeplatsen efter stark spurt

Det blev som väntat: Therese Johaug drog ifrån direkt och tog hem segern som ohotad etta i damernas skiathlon på 2 x 7,5 kilometer i Lillehammer. Bakom henne knep Krista Pärmäkoski fjärdeplatsen efter en lyckad slutspurt – och även de fyra andra finländarna fixade världscuppoäng.

Den solklara förhandsfavoriten Therese Johaug väntades vara i en klass för sig i damernas skiathlon i Lillehammer.

Och det tog inte många minuter för Johaug att rymma från de andra. Redan efter den första mellantiden på 0,8 kilometer började den norska stjärnan arbeta upp ett försprång till resten av fältet.

Vid skidbytet, efter 7,5 kilometer, hade Johaug redan en lucka på över en halv minut. I fristil växte försprånget rejält och Johaug vann till slut med en minut och åtta sekunder före Jesscia Diggins, norskans 57:e seger i världscupen.

– Jag kunde gå ut och bara njuta, sade Johaug i segerintervjun efter loppet.

Fin avslutning av Pärmäkoski

Stjärnor som Ingvild Flugstad Östberg, Stina Nilsson och Frida Karlsson saknas i Lillehammer. Bakom Johaug var det jämnt under den klassiska delen av loppet och vid skidbytet var Krista Pärmäkoski åtta, fem sekunder från pallplats.

Därefter drog Heidi Weng och Jesscia Diggins ifrån resten av den jagande klungan och gjorde upp om de andra pallplatserna. Silvret som sagt till amerikanskan Diggins, med elva sekunder ned till Weng.

Pärmäkoski gjorde i sin tur upp om fjärdeplatsen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen och Charlotte Kalla. På målrakan hade finländaren den starkaste spurten och knep fjärdeplatsen.

Näst bästa finländare blev Kerttu Niskanen, som gick i mål som tia. Även loppets tre andra finländare, Anne Kyllönen (26:a), Laura Mononen (27:a) och Johanna Matintalo (29:a) fixade poäng.

Resultat, skiathlon:

1. Therese Johaug NOR 42.35,3

2. Jessica Diggins USA +1.08,3

3. Heidi Weng NOR +1.19,1

4. Krista Pärmäkoski FIN +1.30,6

5. Astrid U. Jacobsen NOR +1.31,1

6. Charlotte Kalla SWE +1.31,2

7. Teresa Stadlober AUT +1.36,8

8. Sadie Bjornsen USA +1.43,9

9. Moa Lundgren SWE +1.56,1

10. Kerttu Niskanen FIN +2.11,3

...

26. Anne Kyllönen FIN +3.40,0

27. Laura Mononen FIN +3.55,7

29. Johanna Matintalo FIN +3.59,3