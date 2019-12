Iivo Niskanen räckte inte till i fristilen – Alexander Bolsjunov förstörde den norska festen

Tätkänning i klassisk stil, men i fristilen kunde Iivo Niskanen inte utmana om topplaceringarna. En tröttkörd Niskanen blev nia i herrarnas skiathlonlopp i Lillehammer, nästan en och en halv minut efter täten. Vann gjorde Alexander Bolsjunov, som tystade hemmapubliken med ett urstarkt slutryck.

Iivo Niskanen har slipat på fristilsåkningen inför denna säsong. I skiathlonloppet i Lillehammer på 2 x 15 kilometer kunde den finländska stjärnan ändå inte svara på tätens fristilsfart.

Loppets klassiska halva flöt på bra för Niskanens del. Finländaren var en del av tätgruppen tillsammans med fyra norrmän, ryssarna Alexander Bolsjunov och Sergej Ustjugov, samt svensken Jens Burman.

Niskanen bytte skidor som fjärde man, men skulle inte komma att aspirera på pallplatser under resten av loppet.

I stället stack en trio bestående av Hans Christer Holund, Emil Iversen och Alexander Bolsjunov ifrån de andra. Pallplaceringarna avgjordes i slutet av loppet.

Först kroknade Iversen och strax därefter kunde inte Holund svara på Bolsjunovs slutforcering. Ryssen tog sin första världscupseger för säsongen med två sekunders marginal till Holund.

Niskanen tröttnade

Den jagande klungan, som Niskanen var del av, tappade allt mer till tätrion. Niskanen hängde med i den gruppen – tills det var dags att avgöra slutplaceringar.

Den tröttkörda finländaren kunde inte svara på de andras spurter. Johannes Hösflot Kläbo pinade i väg till fjärdeplatsen, medan Niskanen korsade mållinjen som nia.

Finländarens marginal till vinnaren Bolsjunov var till slut en minut och 18 sekunder.

Sammanlagt fem norrmän placerade sig bland de sex bästa.

Perttu Hyvärinen lyckades också knipa världscuppoäng i och med sin 28:e plats. Markus Vuorela blev 35:a och Lari Lehtonen en placering sämre, medan loppets femte finländare Lauri Lepistö åkte i mål som nummer 52.

Resultat:

1. Aleksandr Bolshunov RUS 1.17.42,4

2. Hans Christer Holund NOR +2,2

3. Emil Iversen NOR +7,9

4. Johannes Hösflot Kläbo NOR +57,4

5. Martin J. Sundby NOR +57,7

6. Sjur Röthe NOR + 58,8

7. Jens Burman SWE + 59,4

8. Denis Spitsov RUS +1.06,6

9. Iivo Niskanen FIN +1.09,4

10. Sergei Ustjugov RUS +1.42,9

...

28. Perttu Hyvärinen FIN +4.05,0

35. Markus Vuorela FIN +4.45,7

36. Lari Lehtonen FIN +4.46,7

52. Lauri Lepistö FIN +7.57,4