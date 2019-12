Kärpäts målvakt tappade allt mot HIFK – kokade över och slog spelare i huvudet efter avgörande målet

HIFK avgjorde mot Kärpät – och målvakten Patrik Rybar tappade förståndet. Han slog till Jere Sallinen och fick matchstraff.

Våldet i rinken har präglat debatten runt hockeyhösten. Det har framför allt gällt tacklingar mot huvudet.

På lördagen var det däremot ett slag mot huvudet som hamnade i fokus. Kärpäts målvakt Patrik Rybar lär riskera en avstängning efter att ha tappat allt i slutminuterna mot HIFK.

I powerplay styrde Jere Sallinen in 3–1-målet för HIFK. I röran i målgården efter målet valde Rybak att dunka till Sallinen i huvudet med sin klubbhandske.

Efter en stökig situation fick Kärpäts målvakt Patrik Rybar en duschkommendering av domarna. Patrik Rybar blir utvisad. Bild: Markku Hyttinen / AOP

Domarna gav Rybak matchstraff och ligadebutanten Joel Blomqvist fick ställa sig i målet under de sista minuterna. Han släppte in ett mål – Teemu Turunen skickade in slutresultatet 4–1 i powerplay.

– Jag uppfattade att Patrik slog en motståndare och domaren gav matchstraff. Jag blev lite chockad när jag förstod att jag ska in, säger Blomqvist enligt Kaleva.

"Deras powerplay var som gift"

Powerplay var dagens melodi för HIFK. Gästerna straffade verkligen Kärpät. Samtliga HIFK-mål kom i numerärt överläge.

– Deras powerplay var som gift för oss. I spel fem mot fem var det jämnt, säger Kärpäts tränare Mikko Manner enligt Kaleva.

I numerärt överläge var stekhete Turunen ett stort hot. Han var direkt inblandad i alla HIFK:s mål. Turunen har stått för tre mål och fyra assist på tre matcher i december.

Han fick sällskap av nyförvärvet Ville Leskinen i förstakedjan. Leskinen debuterade i sin gamla hemmahall. Han spelade fram till ett av målen.

Ville Leskinen debuterade i HIFK. Ville Leskinen i HIFK-tröja. Bild: Markku Hyttinen / AOP

Kaleva skriver att publiken i Raksila ropade skällsord till Leskinen. Han har slagit igenom i Kärpät och klubben ville gärna värva honom, men Leskinens val föll på HIFK.

– Jag hörde det och det kändes inte bra, men jag förstår publikens reaktion. Det var en svår match mentalt och fysiskt. Jag har inte varit på is på en månad och inte hunnit delta i någon lagträning.

Lördagens resultat innebär att Kärpät blev utan poäng för första gången på hemmaplan. HIFK har dessutom blivit ett spöke för tabellettan. Det här var Uleåborgslagets tredje förlust mot HIFK i höst.

Sport vann på nytt

Efter en höst som har varit kliniskt ren från positiva nyheter har Sport hittat ett halmstrå att greppa tag i på sistone.

På lördagen kom tredje segern på de fyra senaste. Sport följde upp torsdagens vinst mot Tappara med att slå JYP. Antti Erkinjuntti blev hjälte med sitt powerplaymål i tredje perioden.

– Vi har varit lite mer disciplinerade och spelat lite rakare. Det hänger på enkla saker, säger Erkinjuntti enligt STT.

Sport ligger fortfarande sist i ligan, men laget har knappat in lite och har häng på TPS nu.

Åbolaget slog SaiPa med 3–2 efter förlängning i kväll och ligger två poäng före Sport. Förre Sportspelaren Tony Sund avgjorde i förlängningen borta mot SaiPa.

Ishockey, FM-ligan:

HPK–Tappara 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

Ilves–Ässät 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

Kärpät–HIFK 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Jukurit–KalPa 0–6 (0–3, 0–1, 0–2)

JYP–Sport 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

Lukko–KooKoo 3–4 e. förl. (0–0, 2–2, 1–1, 0–1)

SaiPa–TPS 2–3 e. förl. (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)