För få och ändå för många turister i Rovaniemi – turistnäringen jobbar för förändring

Sett till ytan är Rovaniemi den största staden i Europa, men när det kommer till antalet invånare är den ingen storstad. Man skulle kunna tänka att det finns utrymme för många turister i Rovaniemi, men riktigt så enkelt är det inte.

De senaste åren har antalet utländska och inhemska Lapplandsbesökare ökat, speciellt Rovaniemi har varit målet för många.

Besökarantalet till “Lapplands huvudstad” är som högst i december för att kulminera kring jul. Högsäsongen sträcker sig från november till mars.

Det är inte bara finska och engelska som används i Rovaniemi för att bemöta turister. Dörr med välkommen på flera språk för turister Bild: Charlotte Winberg / Yle

– Under högsäsong, men särskilt kring jul, påverkas Rovaniemibornas vardag till följd av antalet turister som kommer till staden, berättar Salla Jutila. Hon är lektor och turismforskare på Lapplands universitet i Rovaniemi.

I december är det fullt av folk i centrala Rovaniemi och köerna i butikerna är längre än de brukar vara. Jutila säger att många Rovaniemibor undviker centrum kring jul.

- Den här tiden på året så brukar jag ändra min cykelrutt till och från jobbet när trafiken flyter på så dåligt inne i centrum och det är många människor som bara är i vägen, berättar hon.

Trots att det kommer många turister till Rovaniemi, så ser Salla Jutila också att de för mycket bra med sig. "Det blir som ett kulturellt utbyte i en annars avskild del av världen", säger turistforskaren. Kvinnlig forskare vid Lapplands universitet i Rovaniemi Bild: Charlotte Winberg / Yle

Turister som grannar

Rovaniemibornas vardag påverkas också på ett annat sätt till följd av turismen: bostadsområdena har allt fler airbnb-lägenheter.

Antalet airbnb-lägenheter har ökat i takt med antalet turister och i dag finns det 500-600 airbnb-lägenheter i Rovaniemi.

Ökningen beror dels på att hotellkapaciteten är begränsad i staden, dels på att airbnb har visat sig vara väldigt lukrativt. Särskilt lönsam är uthyrningen kring jul då efterfrågan är som störst.

Efterfrågan på mera övernattningsställen är stor, men någon stor byggboom av hotell är det ändå inte. Ett nytt större lyxhotell byggs i centrala Rovaniemi just nu. Flera undrar om Rovaniemi klarar av att inhysa flera turister än vad staden redan gör? Lyftkran ovan hustaken i Rovaniemi Bild: Charlotte Winberg / Yle

– Under julen ökar antalet airbnb-lägenheter till 900 i Rovaniemi. Många flyttar tillfälligt in hos sina föräldrar under julhelgen bara för att kunna hyra ut sitt hem för flera hundratals euro per natt, berättar Jutila.

Leder alla vägar till Rovaniemi?

Att intresset för Rovaniemi och Lappland har ökat under de senaste åren är ett resultat av det omfattande marknadsföringsarbete som gjorts de senaste decennierna, berättar Sanna Kärkkäinen, VD på Visit Rovaniemi.

Sanna Kärkkäinen är nöjd över det goda rykte som Rovaniemi och Lappland har i världen. Närbild på Visit Rovaniemis VD utanför kontoret. Hon har röd jacka, svart kort hår och glasögon med vita bågar. Bild: Charlotte Winberg / Yle

– Det påbörjades redan på 80-talet när man började göra reklam för finska Lappland runt om i världen. Det var ett gediget arbete som gjordes, i dag behövs knappt någon marknadsföring alls för julen i Lappland. Det rullar på av sig själv, säger hon.

Eftersom en stor del av besökarna som kommer till Lappland har valt en paketresa, är det lätt att planera framåt.

Paketresorna för årets julsäsong och nästa är så gott som slutsålda, och julresorna för 2021 har redan haft åtgång.

Individuella resenärer på vift

Men alla besökare har inte valt en paketresa, de kommer till Lappland på egen hand. Antalet individuella resenärer som rör sig i världen har ökat, så även i Lappland.

– Individuella resenärer är en utmaning då det är svårt att planera för dem och förutse när de kommer och vad de vill göra, anser Kärkkäinen.

Sett ur ett naturskyddsperspektiv så är det också utmanande med individuella resenärer som flackar runt Lappland.

För och med naturen i Lappland

– Den rena och orörda naturen är vår största tillgång och det är den som lockar hit turisterna, poängterar Jaana Sirkiä. Hon har jobbat inom turistnäringen i och kring Rovaniemi under de senaste 15 åren.

Sirkiä fortsätter:

– Informationen är avgörande när det kommer turister från andra länder än de nordiska länderna. Speciellt turister från storstäderna i Asien kan vara väldigt ovana vid att röra sig i den finska naturen. Och inte bara det, för dem kan det rentav vara skrämmande att på egen hand gå omkring i en enslig och tyst skog.

För att turister ska få en ultimat upplevelse i Lappland så kan de behöva några goda råd på vägen. "Det gynnar dem och det gynnar naturen om turisterna vet var de kan röra sig", anser Jaana Sirkiä. Kvinna med vinterkläder på Rovaniemi torg Bild: Charlotte Winberg / Yle

Sirkiä har inte sett att något naturområde har skadats av turismen, men upplever att vissa populära områden utsätts för påfrestning.

En orsak till att de direkta konsekvenserna av turismen inte syns i naturen i Lappland är att den största tillströmningen av turister sker under vinterhalvåret, då marken till mestadels skyddas av ett tjockt lager snö.

– Ett tjockt snölager skyddar naturen mot snöskotrar, huskyslädar, snöskor och människor, påminner Jutila på Lapplands universitet.

På turistbranschens önskelista: En längre turistsäsong

Trots det skyddande, vita snölagret under vinterhalvåret är en längre säsong det turistnäringen i Rovaniemi hoppas på och jobbar för.

Inte bara för att en längre säsong skulle vara mera lukrativ, utan också för att det skulle vara lättare att hitta anställda då man kunde erbjuda längre arbetsförhållanden än för bara några månader åt gången.

– Årets oktober månad har varit rekordbra, säger Juho Uutela, grundare av Beyond Arctic.

Beyond Arctic är ett av de företag som ordnar norrskensutflykter. Utflykterna är ett led i arbetet för att förlänga säsongen då norrskensturisterna kan anlända så tidigt som i september.

Det ser ljust ut för företag som ordnar utflykter i Rovaniemi då efterfrågan ökar och säsongen sakta men säkert förlängs, enligt Juho Uutela. Ung man i Rovaniemi framför en ny bro som går över Kemi älv Bild: Charlotte Winberg / Yle

I år har turisterna som kommit för att se norrskenet varit avsevärt fler än tidigare år, berättar Uutela.

Han poängterar att det ändå är svårt att erbjuda en upplevelse för turister som baserar sig på väder och naturfenomen.

– Samtidigt som allt fler vill se norrsken är det också de utflykterna besvikna deltagare som inte lyckades se norrsken klagar mest på, säger han och rycker på axlarna.

Ut på tur, aldrig sur? Det finns flera utflykter att välja på för turister i Rovaniemi. Tursitbroschyrer i fönstret på ett café Rovaniemi Bild: Charlotte Winberg / Yle

Vad kan man göra? Det går inte att manipulera fram fenomen på himlen eller få molnen att skingra sig på beställning. Och ju högre förväntningar man har, desto större är besvikelsen om de inte infrias.

– För oss är det lite lättare som ordnar fotoutflykter, kameran kan fånga upp mycket som ögat inte kan se. Fastän det ser ut som om att norrskenet inte är så starkt, kan det se snyggt ut på bild, säger Uutela.

Ett renande bad i Kemi älv

Nästa steg är att locka turister till Rovaniemi och Lappland under sommarmånaderna. Det är utmanande, men inte omöjligt, säger Sanna Kärkkäinen på Visit Rovaniemi.

– Vi har mycket att erbjuda även sommartid. Hur många andra länder har så långa och ljusa nätter som vi har här, utbrister hon entusiastiskt.

Därför har Visit Rovaniemi för en tid sedan börjat marknadsföra midsommarsolståndet med sina ljusa nätter för att locka turister under juni och juli.

De turister som i dag kommer till Rovaniemi och Lappland är ute efter snö och jultomten är fortfarande den mest populära turistattraktionen.

Det är inte bara kända personer som gärna besöker jultomten i Rovaniemi. Tomten tar emot fler än en halv miljon besökare per år. Bild på kända besökare som har besökt jultomtens verkstad Bild: Charlotte Winberg / Yle

– Under sommarmånaderna är det helt tomt på utländska turister här i stan, berättar Uutela som personligen tycker att det är fantastiskt med lugnet under de månaderna. Som företagare skulle han hoppas att fler skulle inse att det finns mycket att upptäcka i Lappland under sommarmånaderna.

Han berättar om den senaste sommaren när det var några ovanligt varma dagar och Rovaniemis strand kom väl till användning, för en gångs skull.

– Det var några turister som var på stranden och vågade sig i Kemi älv. Efter en stund fick de sällskap av en flock renar som också ville svalka sig i älven, säger han och skrattar gott åt minnet.

Här stod Juho Uutela i somras och bevittnade när turisterna fick svalka sig med renar. Det är lätt att skratta i efterhand åt den synen. Ung man står vid Kemi älv med solen i ansiktet Bild: Charlotte Winberg / Yle

– Jag var på andra sidan älven och kunde se hur renar och turister samsades om stranden. Vilken syn det var! Kanske det borde marknadsföras som en grej att man kan komma till Rovaniemi och simma med renar, skrattar han.

Inga renar på stranden den här kvällen. Kemi älv i skymning Bild: Charlotte Winberg / Yle

Rovaniemi är redo att ta nästa steg

Det är svårt att sia om framtiden men vem vet – kanske lugnet och de folktomma gatorna kan bli Rovaniemis äss i ärmen under de kommande åren?

De senaste somrarna har det slagits nya värmerekord i flera europeiska städer och skogsbränder har gjort livet svårt för flera, speciellt i södra Europa.

I Asien fortsätter städerna växa och de blir allt mer tätbefolkade och förorenade, samtidigt som luftkvaliteten blir sämre.

Svalare temperaturer, frisk luft, ren natur och lugn kan vara precis vad människor vill ha under sin semester. Det kan Lappland erbjuda - och simma med renar kan vara en bonus.