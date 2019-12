Juliana får hjälp i ungdomsverkstaden After Eight: ”Ett bra ställe för den som vill komma tillbaka till livet”

Ungdomsverkstäderna spelar en viktigt roll i att hjälpa unga vidare i livet. Men nu finns en oro för hur man finansieringen av ungdomsverkstäderna ska fortsätta efter spelbolaget Veikkaus nya linjedragningar.

Ungdomsverkstaden i Jakobstad har hjälpt Juliana Ennenga att få en nystart efter sjukskrivningen.

- Jag har tidigare studerat musik på yrkesakademin. Sedan drabbades jag av utmattningsdepression och fick tips om ungdomsverkstaden av bekanta som också varit här. Dom sa att det är ett bra ställe för den som vill komma tillbaka till livet, berättar Juliana Ennenga som i dag mår mycket bättre.

Ungdomsverkstäder fungerar olika på olika håll. I Jakobstad har man satsat mycket på det kreativa. Juliana Ennenga vistas mycket i keramikverkstaden.

- Det som jag lärt mig allra mest är att få rutin på livet igen, säger hon.

Då Ennenga mådde dåligt tog hon avstånd från sina vänner och isolerade sig. Här på After Eight har hon fått nya vänner.

- Jag hade inte kontakt med någon. Genom att jag började här har jag tagit upp kontakten med gamla vänner och fått nya vänner. Det känns bra, säger hon.

Ungdomscaféet blev ett ställe för ungdomar att hitta en meningsfull vardag

After Eight började egentligen som ett ungdomscafé för musikintresserade. Men då stadens egen ungdomsverkstad lades ned fick After Eight en förfrågan om de kunde ta över, eftersom ungdomarna ändå verkar trivas där.

- Vi tackade ja, säger verksamhetsledare Mecki Andersson som var med från början.

- På ganska kort tid och med relativt enkla medel kan man göra ganska stora saker för unga som letar sin plats här i livet. Det handlar om att hitta rutiner och en meningsfull vardag. Man kollar upp ungdomarnas intressen och så slussas de ut till studier eller jobb, säger Andersson.

Han bekräftar att den sociala biten behövs för ungdomar utanför studie- eller arbetslivet.

- Det sociala är oerhört viktigt. Man lunchar, har kaffepauser tillsammans och umgås. Bara det har en stor betydelse, poängterar Mecki Andersson.

Tipsbolaget Veikkaus striktare linjedragningar oroar: Hur ska verkstäderna finansieras i framtiden?

Det finns tretton svensk- eller tvåspråkiga ungdomsverkstäder i Finland som ska förbättra ungas möjligheter till studier och arbete och motarbeta risk för utanförskap.

Enligt regeringens budgetförslag ska ungdomsverkstäder få ett tillägg på 1,5 miljoner euro nästa år och cirka två miljoner euro per år från 2021 till 2023.

Men enligt Regionförvaltningsverket finns det orosmoln gällande finansieringen av ungdomsverkstäderna efter att tipsbolaget Veikkaus fick rasande kritik i höstas och lovade bland annat att halvera antalet spelautomater.

- En stor del av det statsunderstödet som ungdomsverkstäderna får är pengar från tipsbolaget Veikkaus. Nu undrar vi hur ungdomsverkstädernas ska finansieras i framtiden, säger Niclas Risku som är överinspektör för ungdomsväsendet på Regionförvaltningsverket.