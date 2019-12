Nordkorea drar sig ur kärnvapenförhandlingar efter "viktigt test" - "behövs inte längre långrandiga förhandlingar"

Nordkorea säger sig inte längre behöva förhandla med USA efter att landet har utfört vad det beskriver som ett viktigt test. Kärnvapenförhandlingarna med USA är ett avslutat kapitel, säger landets FN-ambassadör.

Nordkorea verkar nu slutgiltigt överge kärnvapenförhandlingarna med USA, efter vad den statliga tv:n beskriver som ett avgörande test.

Det är oklart vad landet ska ha testat.

Enligt statliga tv:n utfördes testet vid provskjutningsområdet Sohae, som Nordkorea tidigare har använt i sitt missil- och satellitprogram.

Enligt analytiker kan det handla om en ny motor för interkontinentala ballistiska missiler eller raketer för uppskjutning av satelliter.



Nordkorea hade tidigare i veckan upprepat kraven på att USA ska presentera en ny plan för avvecklingen av landets kärnvapenprogram, en plan som innebär omfattande sanktionslättnader.

Om en ny plan inte presenterades skulle Nordkorea välja "en annan väg".

USA får själv välja vad de får i julklapp, sade landets utrikesminister Ring Yong-ho.

Precis före det "avgörande testet" offentliggjordes verkade Nordkorea begrava tanken om fortsatta förhandlingar.

- Det finns inte längre något behov för långrandiga förhandlingar om kärnvapenfrågan med USA, frågan har redan avlägsnats från förhandlingsbordet, sade landets FN-ambassadör Kim Song.

Flera analytiker och experter menar att Nordkoreas uttalanden om att förhandlingarna är över ska tas på allvar.

De är inte bara ett drag i förhandlingsprocessen.

Leif-Eric Easly vid Ewha-universitetet i Seoul säger till France 24 att testet är ett sätt att bevisa allvaret bakom hoten utan att bryta mot FN-resolutioner som förbjuder testskjutningar.



Easly tror att Nordkorea är i färd med att förbereda uppskjutningen av en satellit, istället för nya provskjutningar av interkontinentala missiler.

Landet kan då visa upp framsteg i missilprogrammet på ett mindre aggressivt och provokativt sätt, tror han.

- Sådana tester är ämnade för att både bygga upp militär förmåga och för att samtidigt stärka legitimiteten i hemlandet, sade Easly.

- Det här är det första steget på den så kallade nya vägen, sade Kim Dong-yub vid Kyungnam-universitetet i Seoul till France 24.

Nordkoreas test och återgång till en allt aggressivare hållning är ett stort bakslag för Trump-administrationen.

Trump gjorde lyckade förhandlingar med Nordkorea till administrationens viktigaste utrikespolitiska mål.

Trots kritik om en massiv eftergift valde Trump att träffa landets diktator Kim Jong-un i Singapore.