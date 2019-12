Spotify har förändrat hur hitlåtar skrivs, men egentligen är inget annorlunda – förutom på en punkt

Har du funderat på varför dina favoritlåtar blivit kortare, eller hur det kommer sig att refrängen allt oftare kommer först och inte i mitten av låten? Och hur mycket påverkar strömningstjänster som Spotify hur en låt byggs upp?

I dag finns de stora musikpengarna på ställen som Spotify. Det sägs att 75 procent av musikindustrins intäkter i USA kommer via strömningstjänster, ökningen har varit explosionsartad sedan 2015 och många hävdar att vikten i att få en låt att gå bra på Spotify har förändrat hur låtar skrivs.

I en intervju för nättidskriften The Verge tidigare i höst bekräftar artisten Charlie XCX (141 miljoner lyssningar med fjolårshiten 1999) att det faktiskt är sant.

– Allt man pratar om är om man har fångat lyssnaren under de första fem sekunderna, och om låten har landat på en spellista.

– När jag skriver använder jag alla trick. Höjdaren ska komma genast i början av låten, refrängen ska komma under första halva minuten, inga konstiga oregerliga intron, kanske till och med så att jag startar med refrängen.

– Och två och tjugo är den optimala längden.

Allmänt sägs det att de långa intronas tid är förbi.

Den kanadensiska musikvetaren Hubert Léveillé Gauvin undersökte 303 top-10 singlar mellan åren 1986 och 2015, och kom fram till att popmusikens anatomi hade genomgått en betydande förändring, speciellt vad gäller introna.

Ännu i mitten av 1980-talet pågick intron i 20-25 sekunder, 2015 gick de på kring 5 sekunder. Den där tiden innan vokalisten kommer in hade krympt till knappt någonting alls.

Enligt Gauvin beror det på strömningsmiljöns tuffa konkurrens. En enskild sång måste märkas bland miljoner andra, och det gör att man måste komma lite snabbare till biffen.

Ett sätt att nå det, är att snabbt komma till refrängen.

En statistik som tidskriften The Economist nyligen hänvisade till, beskriver utvecklingen bland hitlåtar som bjuder på refrängen inom 15 sekunder; år 2000 handlade det om under 10 procent av låtarna, men år 2018 var redan närmare 40 procent av låtarna gjorda så.

Det finns många exempel på låtar som sannolikt hade byggts upp annorlunda om de hade skrivits i dag.

Tänk Led Zeppelins jättehit Stairway To Heaven från 1971, med ett intro på 52 sekunder.

Eller The Verves Bitter Sweet Symphony, med ett 66 sekunder långt intro. Eller U2s Where The Streets Have No Name där melodin kommer med först 70 sekunder in i låten och vokalisten Bono kommer in först efter 107 sekunder.