De tio bästa filmerna under 2010-talet

"Let It Go!" sjöng Elsa och släppte loss sina krafter. Och vi i publiken var sålda.

Det behövdes en bra låt som fastnade i minnet, vacker animation och en gripande berättelse om att växa upp och om kärleken mellan två systrar för att skapa den hisnande framgång som Frozen blev. 2010-talets Lejonkungen.