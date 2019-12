Nypremiär för Apocalypse Now - final cut - en resa in i galenskap och mörkrets hjärta

Apocalypse Now ser ut som en krigsfilm men är egentligen en skildring av galenskap och kanske en spegel där vi kan se in i vårt eget mörker. En modern klassiker som aldrig upphör att fascinera.

Apocalypse Now är en av Francis Ford Coppolas mest kända filmer.

Filmen är baserad på Joseph Conrads Mörkrets hjärta (1902) en roman som utspelar sig i Kongo. Men Coppola, som skrev manuset tillsammans med John Milius, valde att placera handlingen i Vietnam.

Fast du kanske aldrig sett Apocalypse Now känner du antagligen till scenen där stridshelikoptrar attackerar en by till tonerna av Wagners “Valkyriornas ritt”.

Ben Kilgore (Robert Duvall) en man som njuter på slagfältet. Bill Kilgore (Robert Ruvall) sitter på huk på en sandstrand omgiven av soldater och explosioner. Bild: Future Film

Eller repliken “I love the smell of napalm in the morning” som överstelöjtnant Kilgore säger då han bombat sönder och samman en by för att några amerikanska soldater skall få möjlighet att surfa.

En nedstigning i helvetet

Huvudpersonen i filmen är kapten Benjamin Willard (Martin Sheen) som får ett hemligt uppdrag. Han ska resa in i Kambodja och leta reda på överste Walter E. Kurtz (Marlon Brando) och vidta nödvändiga åtgärder (läs: ta livet av karln).

Befälet i Saigon misstänker nämligen att Kurtz blivit galen.

Willard reser iväg på en liten båt med en grupp soldater. En resa som för tankarna till en nedstigning i helvetet ju längre in i djungeln de kommer.

Spring för livet! Willard tillsammans med sina soldater flyr än en gång. Män springer på stranden mot en armébåt samtidigt som det är rök i luften. Bild: �United Artists/Courtesy Everett Collection/All Over Press

De träffar den surrealistiska Kilgore som sörjer att kriget en dag kanske skall ta slut, de upplever en extatisk fest med influgna Playboy-flickor, de möter franska plantageägare som lever i det förgångna och de hamnar mitt i hopplöst kaotiska strider.

Vietnameserna är bifigurer, liksom kvinnorna. Den som vill förstå något av Vietnamkriget ska se en annan film.

För Apocalypse Now handlar om den amerikanska soldaten.

Och frågan som ställs är förstås vem som egentligen är galen?

Nej, Kurtz (Marlon Brando) är inte den enda som är galen. Walter E. Kurtz (Marlon Brando) står vid ett bambustängsel och ser fundersam ut. Bild: imago/United Archives/ All Over Press

Kaotisk inspelning

Galen och kaotisk var också själva filminspelningen som tog över ett år.

Coppola valde att spela in på Filippinerna för att han fick använda filippinska stridshelikoptrar. (Den amerikanska armén lånade inte sina helikoptrar eftersom de inte gillade filmens budskap.)

Men då inspelningen sedan startade försvann helikoptrarna med jämna mellanrum för att delta i lokala strider. Och en tyfoon förstörde kulisserna.

Sex veckor in i inspelningen gav Coppola sparken åt Harvey Keitel och tog istället in Martin Sheen i huvudrollen som Willard. Sheen gick helhjärtat in i rollen, spelade in scener i fyllan och fick senare även en hjärtattack och var tvungen att ta paus.

Marlon Brando anlände till inspelningen oförberedd, överviktig och hade svårt att memorera replikerna.

Brando ansåg också att manuset var dåligt och hade långa diskussioner med Coppola.

Marlon Brando och Francis Ford Coppola hade innan Apocalypse Now redan samarbetat i The Godfather (1972). Marlon Brando och Francis Ford Coppola talar med varandra under inspelningen av Apocalypse Now Bild: imago images / United Archives/ All Over Press

Coppola i sin tur hade inget slut för filmen och improviserade fram det hela medan inspelningen pågick.

Flera av skådespelarna var höga på droger och Coppola, som satsat en massa egna pengar, var stressad, överarbetad och lär ha fått ett nervöst sammanbrott.

Dennis Hopper spelar en hänförd och upphetsad fotojournalist. Fotojournalisten (Dennis Hopper) står vid ett bambustängsel. Bild: Future Film

Filmens inledning säger allt

Efter den första premiären 1979 har Coppola klippt om filmen ett antal gånger.

2001 kom den så kallade Redux-versionen som var över tre timmar och 20 minuter lång. Och nu får vi det som kallas den slutgiltiga versionen, Final Cut, som är ungefär 20 minuter kortare än Redux.

Skillnaderna till Redux-versionen är inte stora. Det viktigaste är att ljud och bild restaurerats.

"Charlie don't surf!" så enkelt är det, tycker Kilgore (Robert Duvall). ("Charlie" är militärslang för fienden Viet Cong.) Bill Kilgore (Robert Ruvall) står med ett gevär i handen och ser nöjd ut. Bild: Future Film

Det kanske mest intressanta är ändå att filmen fortfarande känns fängslande trots längden och det ganska kaotiska slutet. Ett slut som visserligen lämnar det fritt fram för olika tolkningar.

Och så finns det en scen som varje gång jag ser filmen ger mig kalla kårar.

Det är filmens inledning.

Det hela börjar nämligen i mörker och vi hör ett dovt dunkande som vi snart förstår är en stridshelikopter som närmar sig.

Sedan ser vi ett landskap fullt med svajande palmer och en stridshelikopter som flyger förbi och rör upp ett tunt moln av sand i luften.

Plötsligt exploderar landskapet och blir ett enda stort eldhav. I samma ögonblick hör vi Jim Morrison i The Doors sjunga “This is the end”.

Den första scenen i filmen sammanfattar allt. Det som sedan följer är bara en förklaring till vad krig gör med sina soldater, hur det går då makten förblindar och människan leker gud.

Det handlar om undergången. Det är kusligt och skrämmande lockande på samma gång.

Kanske är det också därför filmen slutar med en viskning.

"The horror, the horror!"