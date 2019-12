Stormen orsakade elavbrott runt om i regionen – som mest var över tusen hushåll i Sydösterbotten utan el

Det varnas för hård vind både på land och ute till havs när en storm drar in över Österbotten och Kvarken under onsdagen. Många hushåll fick klara sig utan el under dagen.

Som mest var över 1 000 hushåll i Sydösterbotten utan el.

- Den hårda vinden drabbar främst västkusten. Just nu tar det i snitt två till tre timmar för kunden att få tillbaka elen, sa Kimmo Vainiola, chef för driftcentralen på Caruna, i förmiddags.

Vainiola säger att de inte har höjt beredskapen på grund av stormen. Enligt prognosen ska vinden avta till slutet av arbetsdagen.

Klockan 19.15 på kvällen hade alla hushållen fått tillbaka elen.

Strömavbrott också i Vasaregionen

Då Yle Österbotten talade med driftchef Petter Södergran på Vasa elnät vid 10.30-tiden på onsdagen var läget är lugnt.

- Det värsta borde vara just nu men vi har inga avbrott för tillfället. Det kan komma fel ännu och vi följer med läget, säger Södergran.

Södergran vill inte specificera exakt hur stor beredskap de har mer än att de har förstärkt bemanningen. Redan under natten till onsdagen hade de extra beredskap.

På onsdag klockan 19.15 var ändå 511 av Vasa elnäts kunder utan el. De flesta i skärgården.

På elbolaget Herrfors område har man inte haft några allvarliga problem med eldistributionen.

Om du blir av med el kan du gå in på sähkökatkokartta.fi och kontrollera om ditt elavbrott syns på kartan. Om det inte gör det ska du göra en felanmälan till ditt elbolag. Syns det på kartan innebär det i sin tur att elbolaget i fråga är medvetet om situationen.

Varning för hård vind både på land och till havs

Meteorologiska institutet har utfärdat vindvarningar både på land och ute till havs. Det kan blåsa upp till 20 meter i sekunden i vindbyarna på land och 21 meter i sekunden ute till havs. Det är sydliga vindar. Det råder också dåligt väglag.

Wasaline har ställt in morgonens och eftermiddagens avgångar från Vasa och Umeå med anledning av stormen. Eftersom vinden ska lätta till kvällen är kvällens avgång från Umeå tänkt att bli av.

Artikeln uppdaterad angående antalet elavbrott den 11 december klockan 19.35.