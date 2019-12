Zorromål, världsrekord och OS-guld – vilket var 2010-talets största finländska idrottsögonblick?

Från uppfyllda till krossade gulddrömmar. OS-floppar och fantastiska framgångar. 2010-talet var på många sätt ett fantastiskt decennium för finländsk idrott. Vilken bragd tycker du att är störst?

2010-talet kunde ha fått en fantastisk inledning med tanke på att årtiondet egentligen körde igång med ett vinter-OS. Vinterspelen i Vancouver blev ändå, nå, ganska intetsägande.

Två hockeybrons, en tredjeplats i damstafetten på skidor och ett snowboardingsilver i all ära – men inga tävlingar bjöd på liknande känslosvall som bland andra herrfinalen i ishockey och curlinglandslaget fyra år innan.

Bild: EPA / Jean-Christophe Bott / All Over Press

Minna Kauppi poserar med ett VM-guld. Minna Kauppis senaste VM-guld kom 2012. Bild: EPA / Jean-Christophe Bott / All Over Press

Minna Kauppi såg ändå till att fixa fest på orienterings-VM i Norge. Två guld, varav ett i stafetten och Kauppi blev helt rättvist vald till årets idrottare i Finland – som första orienterare någonsin.

Nästa år skulle medaljkranarna öppnas på allvar.

Yles arkiv: Höjdpunkter från Minna Kauppis karriär

Matti Heikkinen hade tagit brons, inte direkt väntat, i Liberec 2009. År 2011 var skrällformen ännu vassare. I Holmenkollen var Heikkinen totalt otippat bäst av alla på 15 kilometer klassiskt och fick fira det första blåvita VM-guldet på herrsidan på tolv år.

En galen dag, sade Heikkinen efteråt.

Den finländska publiken höll med.

Yles arkiv: Matti Heikkinens guldlopp, segerintervju och blomsterceremoni i Holmenkollen

Bild: Sergei Chirikov / EPA / All Over Press

Guldtårar. Kaisa Mäkäräinen firar VM-guld. Bild: Sergei Chirikov / EPA / All Over Press

Kaisa Mäkäräinen hade knipit en fjärdeplats i VM-jaktstarten 2009, men OS i Vancouver gick inte alls som planerat för den då 27-åriga skidskytten. Mäkäräinens bästa placering i vinterspelen var 45:e plats i jaktstarten. Just i den tävlingen skulle hon skriva om historieböckerna bara ett år senare.

VM i Chanty-Mansijsk inleddes med ett silver i sprinten. I jaktstarten var Mäkäräinen sedan träffsäkrare än Magdalena Neuner och korsade mållinjen som etta. Hon blev samtidigt den första finländskan någonsin att ta ett VM-guld i skidskytte.

Yles arkiv: Kaisa Mäkäräinen vinner VM-guld i jaktstart 2011



Bild: /All Over Press

Målet. Mikael Granlund gör sitt zorromål mot Ryssland. Bild: /All Over Press

”Det är som i innebandy!” utbrast kommentator Kaj Kunnas då Mikael Granlund trollband en hel hockeyvärld med ett av alla tiders VM-mål. Zorromålet banade väg för en seger över Ryssland i semifinalen – och i finalen ställdes Finland mot Sverige.

Där såg det först ut att gå som det brukar. Magnus Pääjärvi satte ett fantastiskt snyggt skott rakt upp i krysset och gav Tre Kronor ledningen i andra perioden. Men den här gången skulle Lejonen inte nöja sig med att ta silver.

Finland pangade in sex puckar och Mikko Koivu fick lyfta bucklan. Den 16 år långa guldtorkan var över. Kanske det var just därför som festligheterna spårade ur. Landslaget kritiserades efteråt för att ha uppträtt rejält berusade på folkfesten på Salutorget i Helsingfors dagen efter bragden.

Återupplev målet som blev ett frimärke och resten av VM-bragden här.

Om 2011 blev något av ett superår för finländsk idrott kan det samma inte sägas om de två därpå följande åren.

2012 bjöd förvisso på två OS-silver – varav Antti Ruuskanen fick sitt först fyra år efteråt då motståndaren Oleksandr Pjatnytsja åkt fast för dopning och Tuuli Petäjäs var det första för en finländsk damseglare – men guldmedaljer blev det inte.

Tero Pitkämäki kom också nära i friidrotts-VM i Moskva 2013, men också han fick nöja sig med ett silver.

Nästa år skulle guldfesterna avlösa varandra igen.