Norrena & Frantz: "Livet består av så mycket mera än sex" - här är publikens tankar om att leva utan sex

Går det att leva lycklig utan att ha sex? Det var frågan Relationspodden ställde förra veckan.

Svaren formligen vällde in.

En del av de svarande (nästan enbart män) menar att svaret på frågan är ett solklart nej. Sex behövs. Helst ganska ofta.

Andra berättar om fysiska åkommor, som prostatacancer eller vaginism, som gjort sexlivet komplicerat. Men med mycket närhet och kärlek kan relationen blomstra ändå.

Några har också kommit fram till att de sannolikt är asexuella. De har aldrig fattat vad det storslagna med sex är och tycker att de helst undviker det hela.

Era svar var mycket ögonöppnande och intressanta, ett stort tack till alla er som delat med er av era tankar och erfarenheter.

Nedan kan du läsa en del av de svar vi fick in.

Jag vill aldrig mera ha sex!

Känner helhjärtat att jag aldrig mer vill ha sex. Livet känns helare och renare utan, och då tänker jag inte med religiösa förtecken utan på den smuts egoistiska och/eller otrogna karlar fört med sig in i relationen.



Fy sjutton.



Livet består av så mycket mer än det fysiska. Skär man bort sexuella relationer ser man människor på ett annat sätt, man får mycket mer plats i hjärtat för annat än relationer.



Maria 50+

Sex har man med den man älskar

Jag är en singelkille som inte haft sex på flera år. Det är absolut inget problem för mig då jag har ett bra liv med mycket jobb så tänker jag helt enkelt inte på sex.



Det är klart att jag blir sexuellt upphetsad ibland, men eftersom jag inte har någon att ha sex med så får jag tillfredsställa mig själv så gott det går..



Sex är enligt mig väldigt destruktivt och får mig att må dåligt om jag inte gör det med någon jag verkligen älskar. Att bara ha sex för att tillfredsställa sina egna begär är väldigt själviskt och omoget.



Chris90

Det var en lättnad att inse att jag är asexuell

Jag har aldrig varit intresserad av sex, eller förstått vad hypen kring det är.



Jag har varit kär, men inte ens då kom det sexuella.



Det tog mig väldigt lång tid att komma fram till vad som var ”fel” med mig, Det är väldigt få som ens känner till att man kan vara asexuell.



Men det finns många, i alla åldersgrupper och över hela världen. Det betyder inte att något är fel med en, de flesta är helt normala, friska människor.



Jag kände genast igen mig när jag läste andras tankar, men det tog flera år av "soul searching” innan jag kunde konstatera att det är tydligen så här jag är.



Asexuell. Punkt.



Let me confuse you, 33



Singelmamma med specialbarn - lite flirt skulle sitta bra

Vi skilde oss när vårt yngre barn var under fem månader gammal.



Livet har stabiliserat sig efter det, men vi är fortfarande mycket i "survival mode". Båda barnen har sina egna neuropsykiatriska utmaningar och vardagen är inte stabil.



Jag saknar flirt, jag saknar pussar och kramar, jag saknar uppmärksamhet, men har blivit rädd för att ens skapa nya vänskapsrelationer.



Jag blev så isolerad redan under äktenskapet, för att inte tala om hur det har varit som ensam mamma till specialbarn.



Det känns som en orealistisk dröm att ha sex med någon, med alla mina nojor och allt det kroppsfett som stressen fört med sig.



Men lite flirt skulle nog göra underverk!



Ett steg i taget, 45 år

Har en annan vid sidan om

Min fru är inte intresserad av sex längre. Hon är ändå min bästa vän och jag vill inte lämna henne när barnen är små. Så för att få det jag behöver så träffar jag en annan.



Jag vet att det är helt fel men jag kan leva med det.



Snart 40



Vi kan inte ha sex längre men satsar på närheten



Sedan min man fick prostatacancer och hormonbehandling för 15 år sen har vi inte haft sex. Vi har det bra och försöker komma ihåg att kramas och pussas mycket.



Saknar inte sexet speciellt mycket, men saknar att känna mig åtrådd.



Kvinna, 49 år.

Egen hand är guld värd



Finner ej någon kvinna i detta land som duger. Inga problem. Har varit utan sex i 4-5 år.



Som dom säger, har man en bra hand behövs ej någon kvinna.



Singeln 47 år



Väntar på den rätta, men det går ingen nöd på mig!



Eftersom jag är kristen har jag valt att vänta med sex till äktenskapet. I och med det är jag alltså oskuld, trots att jag är en bra bit över 20.



När jag berättar det här för folk får jag oftast två olika reaktioner: Beundran och respekt, eller chockartade uttalanden i stil med ”Vad är det för fel med dig?!”



Det känns som om många vill att jag ska ha sex mer än vad jag själv vill ha.



Förstå mig rätt nu - jag vill jättegärna ha sex, men jag väljer att vänta med det tills jag finner rätt person att ha sex med och som jag vet att jag kommer att leva resten av mitt liv med.



Oskulden 26

Terapeuten tyckte jag skulle få det överstökat



Jag har aldrig varit speciellt intresserad av sex. Jag har inte heller försökt bli av med oskulden då jag inte känt något behov av det (snarare tvärtom).



Jag försökte ta upp det med en terapeut en gång, men också hen sa åt mig att "bara få det överstökat", så jag tog inte upp det igen.



Jag tänker inte tvinga mig till något bara för att samhället förväntar sig det. Nackdelen är väl att det sannolikt kommer vara svårt att hitta en partner.



Försök dejta någon och säga att du antagligen inte kommer vilja ha sex liksom..



Trött på normer, 26

Vaginismen gör mig rädd för att misslyckas

Jag lider av vaginism och klarar alltså för tillfället inte av att ha samlag.



Rädslan för att "misslyckas" då det gäller sex är stor och de få gånger jag försökt få ihop det med en man den senaste tiden har jag fått panik redan innan kläderna är av, så inget har hänt.



Ska söka mig till en sexualterapeut så småningom, eftersom jag inte vill vara utan sex resten av livet och vet att orsakerna bakom vaginismen är psykiska.



När man har varit utan sex så länge är det nog inte något man aktivt tänker på eller saknar, men jag tror att jag kunde tänka annorlunda ifall sex inte var förknippat med smärta och ångest.



Sluten 30

Vi har sex rätt sällan och det passar oss



I början hade vi sex ganska ofta, men det har nu avtagit. Vi är båda nöjda med situationen och våra behov för fysisk närhet tillfredsställs genom att vi gör saker, kramas och kysser mycket i vardagen.



Vi njuter nog av sex när vi har det, men vi behöver det inte så ofta.



Vårt sexliv berör endast oss. Jag känner ett litet sting varje gång jag läser nåt i stil med "så här ofta ska du ha sex för att vara lycklig" eller "vill inte din partner längre ha dig? Hen måste vara otrogen!". '



Vi har hittat en livsstil som passar oss och vi är lyckliga. Vad annat behövs?



Låt oss leva, 27

Frun påstår sig gilla sex men tar aldrig initiativet!

Vi är gifta sen över 20 år. Min fru har varit väldigt passiv med att ta initiativ i sängen. Det har varit jag som börjat i 95% av fallen och det har också lett till gräl ibland.



Det är inte rätt mot henne och jag känner mig som en hund som står vid matbordet och gläfsar efter några smulor.



Frun påstår att hon gillar att ha sex och att hon vill ha sex, men tar fortfarande inga initiativ.



Varför tar hon inte initiativ till sex om hon faktiskt vill ha sex?



Gillar man t.ex. choklad så ser man själv till att ha choklad hemma, man väntar inte på att någon ska hämta det åt en och äter bara när någon hämtat det.



Jack 50

Vill ha närhet och sex men partnern ger mig ingenting



Nu har det gått över 5 år sedan sist.



Jag har flera gånger försökt ta upp ärendet med min fru, men utan resultat. Vi har också gått i parterapi och när jag tog upp saken där förbisågs hela grejen.



Själv är jag en person som älskar all form av närhet. Det fattas nästan helt i vårt förhållande. Barnen får sen desto mera pussar och kramar.



Varje gång någon kramar mig, när jag träffar vänner eller på jobbet så suger jag åt mig varje liten smula närhet som det går att få.



Nu är jag i den situationen att jag snart inte orkar leva utan närhet och sex. Det känns sorgligt, eftersom jag annars oftast är en glad och öppen person, men som nu har börja dra in sig i ett hörn för sig själv.



Utan sex och närhet i över 5 år, 40+

Gos i soffan får duga i detta skede



Har under 1 år haft sex 7 gånger. Jaa, jag räknar. Men har en liten dam på 6 månader och vi tar oss tid att ändå ha lite närhet i form av soffgos och se på en film eller sitta och kolla serier hand i hand.



Det jag saknar allra mest är kanske känslan av att känna att den andra tänder på en ibland, men det finns ju så mycket annat kärleksfullt i vår vardag.



Charlotta 27

Lätt att leva utan dåligt sex

Började ha sex ganska sent, miste oskulden först som 22-åring och innan det brydde jag mig inte så mycket om det.



Min nuvarande pojkvän och jag har sex upp till 4-7 gånger i veckan, och det är perfekt. Vi funkar så otroligt bra tillsammans och vet precis vad den andra tycker om.



Jag tror att bra sex är svårt att leva utan, men dåligt sex klarar jag mig nog bra utan.



C 25 år