”Oj du milde himmel” – svenska 20-åringen storimponerade, Krista Pärmäkoski enda finländare i semifinal i världscupssprinten i Davos

Linn Svahn var namnet på skidvärldens läppar på lördagen. Den 20-åriga sprintexperten, som gjorde sin andra (!) världscupstävling i karriären, var starkast av alla i damsprinten. Krista Pärmäkoski slutade femma i sin semifinal

– Oj du milde himmel. Det här var fräscht, konstaterade kommentator Chriso Vuojärvi.

– Jag var som ”vad i hela h******”, hördes Linn Svahn själv säga till sina medtävlare då hon poserade för kamerorna efter målgången. Se video på spurten och den spontana kommentaren genom att klicka på artikelns huvudbild!

Det var inte många som hade trott att den 20-åriga åkaren skulle gå hela vägen i Davos på lördagen. Men det var just det Linn Svahn gjorde.

Hon hade gjort världscupsdebut i våras. Då slutade hon 21:a i sprint i fri stil. På lördagen var hon bäst av alla på samma sträcka.

Linn Svahn. Linn Svahn. Bild: Yle

Fram tills dess hade hon närmast varit känd för att ha ett namn som liknar legendaren Gunde Svans. Linn Svahn hade till och med fått säga att hon faktiskt inte är släkt med den tidigare storheten för Expressen.

– Men nu frågar knappast någon längre om hon är Gundes dotter, konstaterade Vuojärvi.

Den avgörande stöten kom i det sista motlutet. Där hittade Svahn en turboväxel som heter duga och åkte förbi resten av sprinterässen.

– Det var fantastiskt. Min taktik var att ge allt i den sista backen och det funkade ju bra för mig. Jag är så nöjd, säger Svahn själv i tv-intervjun.

Pärmäkoski saknade explosiviteten för att utmana i semin

Det var endast två damåkare som tog sig vidare från kvalet. Krista Pärmäkoski lyckades dessutom knipa en plats i semifinalerna med den bästa lucky loser-tiden, medan Katri Lylynperä inte fick till det i sin kvart.

I semifinalen var Pärmäkoski dessvärre chanslös. Tack vare att Anamarija Lampic åkte omkull på upploppet slutade hon ändå femma i den andra semifinalen.

– Det var ganska tuffa sprintrar man fick mäta sig mot här. Jag var inte tillräckligt explosiv i starten och klarade inte av att jobba upp mig efter det. Dessutom var det lite motigt att tvingas åka i spåret längst ut i kanten. Jag hade bara åkt innanför tidigare, säger Pärmäkoski för Yle.

Men i morgondagens 10 km ska formen vara bättre.

– I och för sig har jag varit i final de år då jag tagit en pallplacering just här, men formen känns bra. Jag kan inte vara missnöjd med dagens insats, säger hon.

Herråkarna hade gjort sitt efter kvarten

Av de blåvita herråkarna var det Verneri Suhonen, Lauri Vuorinen och Ristomatti Hakola som tog sig vidare från prologen. Men ingen lyckades ta sig till semifinal.

Suhonen, som imponerade mest i prologen, var det stora utropstecknet.

– Som tur var han i form i dag. Själv var det något som hade misslyckats med uppladdningen, säger Hakola, som gjorde sin första tävling efter tåproblemen, i Yles tv-intervju.

Segern gick emellertid väntat till Johannes Hösflot Kläbo, som kom i mål som etta närmast före Lucas Chanavat och landsmannen Håvard Sålas Taugböl.

Resultat:

Damernas sprint

1. Linn Svahn SWE 2.38,54

2. Sophie Caldwell USA +0,55

2. Maiken C. Falla NOR +0,55

4. Stina Nilsson SWE +0,91

5. Natalia Neprjajeva RUS +1,05

6. Jonna Sundling SWE +4,78

...

9. Krista Pärmäkoski FIN

18. Katri Lylynperä FIN

33. Anne Kyllönen FIN

41. Laura Mononen FIN

Herrarnas sprint

1. Johannes H. Kläbo NOR

2. Lucas Chanavat FRA

3. Håvard S. Taugböl NOR

4. Sindre B. Skar NOR

5. Gleb Retivih RUS

6. Simeon Hamilton USA

...

13. Verneri Suhonen FIN

16. Ristomatti Hakola FIN

19. Lauri Vuorinen FIN

33. Joni Mäki FIN

56. Juho Mikkonen FIN