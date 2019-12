Serien The Crown: Vad är sant, vad är påhitt? Vi faktagranskar 9 påståenden

Många har redan slukat den senaste säsongen av Netflix-serien The Crown. Men varje avsnitt väcker frågor om vad som är historiska fakta och vad som är serieskaparnas påhitt. Kan vi lita på att allt vi ser i The Crown faktiskt gick till som det framställs i serien?

Den här artikeln publicerades första gången den 1 december på nrk.no. Läs den ursprungliga artikeln av Sunniva Tillson på NRK här. Översättning till svenska av Lasse Garoff.

Journalisten och författaren Inger Merete Hobbelstad, som nyligen givit ut en bok om Drottning Elizabeths liv och har ingående kunskap om det brittiska kungahuset, hjälper oss skilja fakta från fiktion i serien.