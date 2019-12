Nordens äldsta bryggeri fyller 200 år — får idéer och inspiration av småbryggerier

Småbryggerierna har ökat kraftigt i antal de senaste åren och öltörsten släcks med allt fler olika smaker. På Sinebrychoffs bryggeri i Kervo har man sett över utbudet och fått inspiration av de nya trenderna.

Bryggeriet grundades i Sandviken i Helsingfors 1819 av affärsmannen Nikolaj Sinebrychoff. Sedan dess har bryggeriet expanderat och finns nu i Kervo.

Nikolaj Sinebrychoff ropade in ensamrätt för kommersiell ölförsäljning på auktion som arrangerades av Helsingfors stad. Därefter började byggandet av anläggningarna.

År 1852 upphävdes ensamrätten för kommersiell ölförsäljning.

Ölet skulle bli lika gott som det bästa brödet

År 1825 jobbade en bryggerimästare, tre arbetare och en gesäll i bryggeriet. Sinebrychoff satte värde på bra bryggerimästare.

August Putzscher, som började i augusti 1820, var en erfaren och känd mästare. Han lovade Sinebrychoff att tillverka bästa möjliga öl som motsvarar det bästa brödet i Finland.

- Det bästa kontraktet jag någonsin har sett, säger juristen och kommunikationschefen Marja-Liisa Weckström.

Kommunikationschef Marja-Liisa Weckström. Kommunikationschef Marja-Liisa Weckström

Därefter har många av sin tids skickligaste mästerbryggerimästare jobbat där. Nu har bryggeriet cirka 700 anställda.

Lagerölet var revolutionerande

År 1848 var ett dramatiskt år då grundaren Nikolaj dog. Brodern Paul tog över och ledde bryggeriet framgångsrikt vidare. Anläggningen växte och blev stor med nordiska mått.

Etikett från 1880-talet. Etikett för ölflaska från 1880-talet Bild: Credit: The Picture Art Collection / Alamy Stock Photo

Under 1880-talet utvecklade man den renodlade jästen vid Carlsbergs laboratorium, vilket var ett revolutionerande framsteg.

Då kunde man tillverka lageröl. Tidigare var överjäst öl det normala. Överjäst öl är till exempel porter och ale.

Krigen och förbudslagen tärde på skummet

Urvalet omformades under krigen och förbudslagen. Svagdricka var den stora produkten under förbudslagen. Bristen på råvaror under krigen gjorde det svårt att få bra och jämn kvalitet, men man klarade sig.

Bryggmästare från slutet av 1800-talet. Andra till vänster är Albin Amberger som grundade Finlands första bryggerilaboratorium. Bryggerimästare från Sinebrychoff i slutet av 1800-talet Bild: Sinebrychoffs arkiv

Bryggerimästare Albin Amberger har konstaterat att åren 1918-1919 var de svåraste under hans karriär.

- Hoppas man aldrig mer blir tvungen att tillverka maltdrycker av så dålig kvalitet, sade Amberger efter denna svåra era.

I brist på korn tillsatte man ibland havre. Efter andra världskriget var det också kämpigt.

På grund av ransoneringen var det ont om till exempel hö åt hästarna samt stövlar och gummihandskar åt arbetarna.

Kändes bra att landa i Carlsbergs famn

År 1999 köpte Carlsberg majoriteten av aktierna och bryggeriet blev en del av ett multinationellt bolag i branschen.

Då aktiemajoriteten flyttade utomlands togs förändringen emot i god anda inom företaget.

- Man visste att Carlsberg är i branschen och det var ingen investerare som köpte bryggeriet, säger bryggerimästare och produktchef Bo Ranta.

Stora muskler för utveckling

Här har man alltid tittat över landsgränserna.

- Redan Nikolaj Sinebrychoff och hans avkomlingar har varit internationellt inriktade både i fråga om kultur och affärer, säger kommunikationschef Marja-Liisa Weckström.

Produktchef och bryggerimästare Bo Ranta tillsammans med "Nikolaj" skapad av konstnären Anu Pensola. Produktchef och bryggerimästare Bo Ranta bredvik ett konstverk Anu Pensola. Konstverket föreställer karikatyaktigt Nikolaj Sinebrychoff Bild: Yle/ Stefan Paavola

En globalisering och utländsk ägare kan ses som en negativ sak, men bryggerimästare och produktchef Bo Ranta är av annan åsikt.

- Det var ett anrikt företag i branschen som köpte oss. Vi har helt andra muskler nu i till exempel produktutveckling än vi skulle ha haft om vi hade fortsatt som förut, säger Bo Ranta.

- Som i all industri kom en globalisering och en centralisering också in i bryggeribranschen, tillägger Ranta.

Carlsberg har produktion i 150 länder och 40 000 anställda.

Finnarna kan mer om öl

På restauranger eller i barer på 1970-talet var det vanligt att det fanns bara ett par olika slags öl. Idag kan den finnas upp till hundra olika sorter att välja på i en pub. Kunnandet om öl har ökat markant.

Porterflaska från 1910 Kron porterflaska från 1910 Bild: Sinebrychoffs arkiv

- Det har blivit trendigt med öl. Kunderna kräver hög kvalitet. Man vill ha olika öl för olika situationer. Det är ju bra för hela branschen, säger kommunikationschef Marja-Liisa Weckström.

Småbryggerierna är en inspirationskälla

Enligt Bo Ranta är det en bra sak för ölkulturen att vi har många varianter också här i Finland.

- I och med denna trend med småbryggerier hålls diskussionen om öl på tungan och i medierna, säger han.

- Vi har också sett över vårt utbud och fått idéer av denna trend, säger kommunikationschef Marja-Liisa Weckström.

Tillverkningen är fortfarande en likadan process

Ölbryggandet har inte i princip förändrats under de senaste 200 åren, processen är likadan.

Däremot har teknologin gjort stora framsteg, bland annat den exakta regleringen av temperatur är ett stort hjälpmedel. För tvåhundra år sedan reglerade man temperaturer med fingertoppskänsla, säger Bo Ranta.

Bryggeriet i Sandviken på 1870-talet Sandviken i Helsingfors på 1870-talet Bild: Sinebrychoffs arkiv

Råvarorna är i stort sett de samma som för tusentals år sedan då man började tillverka öl.

Med dagens teknik kan man tillverka jämn kvalitet med exakt andel alkohol. För tvåhundra år sedan kunde kvalitet och alkoholprocent variera en hel del.