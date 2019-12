Norrena & Frantz: Singeljulen - prövning eller höjdpunkt?

Bild: imago/United Archives/ All Over Press

Bridget Jones - den ultimata julsingeln. Bild på Renée Zellweger ur den första Bridget Jones-filmen. Bild: imago/United Archives/ All Over Press

Julen är familjens högtid.

Äppelkindade små barn med tindrande ögon. Levande ljus och tomtebolycka. Har gammelmommo fått glögg?

Hej tomtegubbar, slå i glasen!

Mitt i mysexplosionen står hen, familjens svarta får. Evighetssingeln.

- När ska du hitta den rätta då?

- Skulle det inte vara skojigt att ha några små du också? Du börjar ju vara till åren, vet du.

- Nog ska det säkert finnas en kvinna för dig också. Du var ju en sådan charmör i dagis, hi hi hiii ...

Julen kan vara en prövning för den som lever ensam.

Även om man har en familj att fira med kan det lätt hända att man som singel känner sig utanför när kärnfamiljerna klampar in i matchande jultröjor.

Andra kanske har haft ett långvarigt förhållande och fått barn, men sedermera gått skilda vägar. Julen då barnen är hos den andra föräldern kan kännas märklig.

Och så finns förstås många som inte har någon att fira jul med alls, som får göra som i julsången "Have yourself a merry little Christmas" och fira lite stillsamt för sig själv.

Men är det alltid tragiskt att göra så? För en del kanske en singeljul i lugn och ro är ett underbart alternativ?



Eva Frantz och Hannah Norrena i Relationspodden. Eva Frantz och Hannah Norrena sitter i en trappa. Bild: Ilmari Fabritius

Relationspodden Norrena & Frantz vill veta vad du som är eller har varit singel på julen anser om saken.

I studion kommer vi att få besök av författaren och journalisten Michaela von Kügelgen, som numera lever i ett förhållande men hann tillbringa en och annan singeljul före det.

Läs gärna hennes essä om singelskap ifall du missat den.

Du är som alltid anonym när du kontaktar Relationspodden, men ditt svar kan komma att läsas upp i podden och publiceras i redigerad form här på svenska.yle.fi.