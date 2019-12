På tv i dag: Kan Lejonen stå upp bättre än senast när stormatchen på stadion spelas i repris?

Det fenomenala finländska hockeyåret 2019 avslutas för herrlandslagets del med en stadionmatch inför storpublik i S:t Petersburg. När jippot ordnades för första gången i fjol körde Ryssland över Lejonen. Nu ska Jukka Jalonens lag ha bättre chans att bjuda upp till kamp.

Sista matchen i den ryska EHT-turneringen, fotbollsstadion i S:t Petersburg, nedsläpp klockan 15.00.

Matchen sänds i TV2 och på Arenan med Christoffer Herberts som kommentator på svenska.

Ni har säkert redan datumet 17 juni 2020 inringat i era kalendrar. Då möts Rysslands och Finlands fotbollslandslag i herrarnas EM-slutspel på S:t Petersburgs ståtliga nya stadion.

Men redan i dag ställs ländernas herrishockeylandslag mot varann på samma arena.

Fjolårets hockeyexperiment blev så lyckat att det ryska förbundet valde att köra med samma koncept en gång till.

För ett år sedan fanns 71 381 åskådare på plats under ett lyckat jippo. Isen höll, publiken på plats var nöjd och tv-produkten var fungerande. Det enda som saknades då var spänningen.

Bättre upp i år? Här fem frågor inför dagens stadionrepris.

Att spela borta mot Ryssland inför en publik på över 70 000 är speciellt, och för ett år sedan var ett orutinerat finländskt lag mentalt inte redo för den sporrande uppgiften.

De ryska spelarna hade däremot lyckats tända till på rätt sätt och det blev aldrig någon kamp om poängen. Hemmalaget ledde med 4–0 redan efter halva matchen. Slutresultatet skrevs 5–0 till Ryssland och det är faktiskt sällan under de senaste decennierna som ett Lejonlag blivit så utspelat som på arenan i S:t Petersburg.