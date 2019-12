Brittisk modell och arvtagerska utsatt för stor juvelstöld – semestrade i norra Finland då tjuvarna slog till

I Storbritannien utreder polisen en stor juvelstöld som har förövats hemma hos den kända arvtagerskan och modellen Tamara Ecclestone.

Tjuvar bröt sig i fredags in i Tamara Ecclestones hus i Kensington i London och stal smycken till ett sammanlagt värde av cirka 60 miljoner euro.

Den 35-åriga Ecclestone, hennes man och dotter hade samma dag åkt på julsemester till norra Finland.

Enligt den brittiska tidningen The Sun hade tjuvarna kommit in via trädgården, brutit upp flera kassaskåp och flytt genom ett fönster. Stöten räckte cirka femtio minuter.

Maken Jay Rutland utanför deras gemensamma hem i Kensington. Jay Rutland utanför sitt hem i London Bild: /All Over Press

Polisen spanar efter tre män, men har ännu inte gripit någon.

Tamara Ecclestone är dotter till den Formel 1-profilen och miljardären Bernie Ecclestone. Huset i Kensington, ett av Londons exklusivaste områden, har 57 rum och ska ha kostat över 80 miljoner euro.