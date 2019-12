I den nya TV-dokumentären ”Jag måste skrika – en metaldokumentär”, som finns på Arenan, ses Finntroll-medlemmarna förbereda sig inför en konsert i Milano.

Kameran följer med då Mathias Lillmåns förvandlas till sitt alter ego ”Vreth”. Vreth är rockstjärnan som gör vad han vill på scenen. Vreth tar för sig av publikens beundran och också Mathias njuter.

- Om du har en dålig dag så nog hjälper det myki att fara upp på scenen. Särskilt i Sydamerika går det vilt till, det är myki ljud och bra meininki.

- Organisationen är ofta ett skämt, inget funkar och allt är försenat. Men keikkorna är bra och publiken har roligt. Där är vi rockstjärnor och får inte vara i fred en sekund, skrattar Lillmåns och beskriver konserter med fans i hundratal som hänger utanför hotell och backstage.

- Där har vi lite Beatles-moment, jo.

Finntrolls stora marknad finns i Latinamerika , Österuropa och Ryssland. Italien och Frankrike är viktiga länder för Finntroll liksom Tjeckien, Slovakien, Ungern.

- Finland är ganska trögt, publiken står med armarna i kors. Centraleuropa är delvis svårt eftersom utbudet är så enormt. Om vi t.ex. spelar i Berlin så kan folk samma kväll ha att välja mellan Slayer eller Rammstein runt hörnet.

- Utbudet är så fruktansvärt enormt att publiken känns lite avtrubbad. Medan det i Frankrike kan gå helt vilt till på våra keikkor, samma grej i Italien och riktigt nice publik i de österuopeiska länderna.

Mathias Lillmåns som är utbildad ljudtekniker och ofta jobbar i studio med andra band skrattar att dansband har en bra slogan som också passar in på Finntroll: Allt under 100 gigs i året är en hobby.

Finntroll har alltid vari lite annorlunda, alltid gått sin egen väg och har aldrig varit bandet som kopierar folk.

This is the Finntroll-thing, take it or leave it