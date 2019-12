Ägget eller hönan? Vi tittar på det sista Watchmen-avsnittet och chatt-recenserar!

Tv-serien Watchmen utgår från Alan Moores serietidningsepos från 1980-talet. Damon Lindelofs HBO-version har överraskat positivt men också virat in sig själv i många komplicerade berättelser. Löser det sista avsnittet alla mysterier? Får fansen ett värdigt slut till 2000-talets historia om maskerade människor? Kulturredaktionens Lasse Garoff och Hanna Nordenswan har läst, tittat och chattat.

Hör vår diskussion om hur vi kände innan Watchmen-finalen i slutet av artikeln.

Spoilervarning för både seriealbumet och hela HBO-serien Watchmen!

Lasse : Har du sett klart?

Hanna: Jepp. Okej alltså omfg.

L: Är du helt mind=blown?

H: Vet inte vad jag känner?? Imponerad, lite besviken och en del frågor.

L: Det var häftigt slut! Angela går på vatten, tufft!

H: Ja men går hon? Blir det nu ändå en till säsong?

L: Nåmen klart hon gör det! Det är ju lite ett Hitchcock-slut, det kan gå åt båda hållen. Lite som seriealbumet slutade, Veidt lyckades med sin plan men det finns en risk om att han kommer att bli avslöjad

H: Sant. Det var ju nog i seriealbumets anda hela avsnittet.



Maskerade poliser och maskerade skurkar. Maskerade poliser och skurkar i Watchmen. Bild: HBO/Mark Hill

L: Jag tycker att det gärna kunde sluta här, det skulle inte behöva komma en säsong till. Jag menar alla skurkar är ju grundligt döda vid det här laget.

H: Ja, och det blev en fin symmetri på det hela.

L: Men någon förklaring på elefanten fick vi inte?

H: Nä! Men i en av låtarna på slutet sjöngs det om en elefant. Ska vi ta alla wtf-moments från början?

L: Jo vi gör det. Börja du!

H: Okej. Alltså man fick ju svar på en massa frågor den första kvarten. Att Lady Trieu var Veidts dotter (såklart!!), att det var henne han skickade meddelande åt och inte Dr Manhattan ("Save me D.....aughter")

L: Jo med tanke på hur mycket som var öppet i slutet av avsnitt 8 så var jag nog imponerad över hur mycket de lyckades knyta ihop.

H: Så i början satt jag bara och ojade och flämtade.

L: Jo det var häftigt. Och att guldstatyn av Veidt VAR Veidt!

H: Ja!! Också - såklart?! Alla bands verkligen ihop med varandra. Och det var inte Manhattan som skapat game warden, det var Veidt, för att inte få tråkigt!

L: Jo det var roligt!

H: Han var så gullig som ville ha på sin töntiga gamla hjältedräkt.



Adrian Veidt / Ozymandias (Jeremy Irons) äventyrar på en av Jupiters månar. Adrian Veidt (Jeremy Irons). Bild: HBO/Mark Hill

L: Men jag tyckte det var lite tråkigt att det inte hände mera med Laurie. Hon bara snokade runt lite och sedan ramlade hon i en fallucka och blev tillfångatagen.

H: Sant! Man ville ju se Laurie och Manhattan mötas, de gamla exen. Hon hade liksom sin enda moment i det avsnittet som handlade om henne.

L: Det var lite synd att det var många av karaktärerna som inte hade så stor funktion i berättelsen. Också Looking Glass var ganska mycket en åskådare.

H: Fast han var en del i att ge flashbacks till "the old gang", när Ozymandias, Silk Spectre och han, dvs. nya Rorschach, skulle rädda världen tillsammans.

L: Jo visst. Men han gjorde ju liksom ingenting.

H: Vad tyckte du om Seventh Cavalrys plan? Jag hann en stund tro att de ville rädda miljön och var på Trieus sida!

L: Jag tyckte den kändes jätteråddig. Överlag grejen om att Dr Manhattans krafter kunde tas ifrån honom och ges åt någon annan kändes märkligt.

H: De var bara supervälorganiserade rasister som ville lajva Hitler fast i blått.

L: Liksom min tanke är att det spelar ingen roll vem som skulle få Manhattans krafter, om man hade dem så skulle alla få samma perspektiv som han, och vara så ovanför alltsammans och inte bry sig längre.

H: Ja du tänker så. För på slutet tyckte jag att ja, de har ju en poäng i att han "inte gjorde tillräckligt". Men han blev ju så lakonisk, Dr Manhattan.

L: Ja vet du, "a live and a dead body have the same amount of particles" så vad spelar det för roll.

H: Men thermodynamic miracles fick dom med! Fast i en lite annorlunda betydelse.



Agent Laurie Blake (Juspeczyk)/Silk Spectre II (Jean Smart) fick sin stund i rampljuset i avsnittet She Was Killed by Space Junk. Agent Laurie Blake. Bild: HBO/Mark Hill

L: Haha jag kollade upp den där kratern på Mars med det där smiley-fejset som de har med i seriealbumet. Det är en verklig grej, Galle-kratern heter den.

H: Ja! Smileyn från seriealbumet har ju gått igen under seriens gång. Men hur visste de att Dr Manhattan var i Tulsa?? Så Judd kunde infiltrera sig? Vem var snubben som teleporterades från New Mexico?

L: Oklart. Det var så helsikes mycket grejor som fanns med där att det var omöjligt hålla ordning på allting. Men det är ju lite ett eget grepp. Jag tänker på Inception, jag hade lite samma känsla med den filmen.

H: Älskade att senator Keene hade de där kalsongerna.

L: Det var roligt. Och det var kul med alla karaktärer som hade bara enormt uppblåsta egon.

H: Men sen var ju Seventh Cavalrys motivation till slut då att vita män är utsatta? Till slut sa ju också Keene bara rakt ut åt Angela också vad han tyckte om hennes kön och hudfärg.

L: Jo, det var ju Cavalrys motivation. Jag vet inte, jag köpte liksom inte att de var sådär ohyggligt välorganiserade. Antingen borde de ha varit som ett stort motorcykelgäng, men om de var sådär jäkla smarta så skulle de väl bara ha tagit över polisväsendet istället för att anfalla dem.

H: Fast de var ju delvis infiltrerade i polisen, med Don Johnson (Judd)?

L: Ja, så varför bara infiltrera sig lite grann?

H: Bra fråga.

L: Jag menar, istället kunde det ju ha varit som på Hooded Justices tid, då polisen var helt övertagen av dem.

H: The good old days. ETT SKÄMT. Sarkasm funkar inte så bra i text.

L: Men jag gillade kanske de delarna av serien mest av allt.

H: Hooded Justice-delarna?

L: Jo jag gillade dem. Det var väldigt klara känslomässiga motiveringar till allas handlande och ett starkt narrativ, fina gestaltningar av miljön. Sen i nutiden så tyckte jag att handlingen ofta var så invecklad att det var omöjligt att förstå varför karaktärerna handlade just som de gjorde. De var bara lite allmänt gåtfulla och misstänksamma.

H: Vi kom ju lite tillbaka till de teman nu på slutet. Att det verkligen handlade om nedärvda trauman, att afroamerikaner behandlats otroligt illa och aldrig fått tillbaka.

L: Jo det fanns en stark sådan tråd där.

H: Och vi slutade precis där vi började.

L: Och på något sätt kändes slutscenen rätt just som symbolisk bild för att makten låg hos Angela och dem som hade blivit förorättade.

H: Avsnittet gick på nåt sätt väldigt snabbt.

L: Jo eller hur! Fyfan vad det var mycket som skulle klämmas in där.

H: Orsakade Angela på sätt och vis att Jon/Manhattan dog då hon frågade sin farfar om Judd genom Dr Manhattan? För att det var farfar som berättade åt Lady Trieu. Fast sen visste ju Manhattan det typ ändå? Han ville dö för att Angela skulle få hans krafter genom en protein shot?

L: Ja säg det. De där tidsspåren gjorde allting så invecklat att det var väldigt svårt att göra någon slags bedömning över vem som orsakade vad.

H: Vilket i sig är snyggt tycker jag.

L: Jo, å ena sidan, å andra sidan.

H: Och filosofiskt om hur mycket makt att påverka vi som individer egentligen har.

L: Jag tycker att det slutar på samma sätt med precis i alla historier om tidsresande inklusive Harry Potter.

H: Tidsresor är svåra!

L: Det går alltid typ så att huvudpersonen i framtiden räddar sig själv eller en kompis i det förflutna. Och så blir det sådär "var det hönan eller ägget?"

H: Fast nu dog han ju 😞 Deras kärlekshistoria var så tragisk! Men ändå fin. Nu dödade Damon Lindelof dessutom min ultimata super hero crush, tidigare har han i alla fall funnits på mars. 💔



Angela Abar (Regina King) träffar mannen i sitt liv på en bar i Hanoi. Angela Abar (Regina King) Bild: HBO/Mark Hill

: Men de förklarade aldrig hur man kunde döda Dr Manhattan?

H: Haha nä. "Maskinen sög ut hans krafter långsamt."

L: Det var jag också lite skeptisk till. Veidt försökte ju göra det i seriealbumet, men det var helt dumt för Jon kunde bara plocka ihop sig igen på nolltid. Jon bara: "I am very disappointed in you Adrian!"

H: Och - han själv måste explodera i bitar, alla hans partiklar blev sönderskurna, när Jon Osterman ursprungligen blev Dr M. Sen gav han över krafterna till Angela i ett ägg. Hon tog en protein shot och blev han?

Men! Nu vet vi ju inte om maskinen funkade. Han satt ju sina krafter i ägget?

L: Ja fast efter grejen med äggen gick han ju nog ut och sprängde ihjäl en hel bunt av de där Seventh Cavalry-typerna som anföll dem.

H: Sant. Hmm? Vad mer var det för frågor vi inte fick svar på?

L: Hm jag måste fundera riktigt. Hur visste Trieu vad Seventh Cavalry skulle göra?

H: För att farfar Will berättade åt henne väl?

L: Ja just det. Och vad var deras koppling?

H: Dr M ville att Will skulle avslöja honom åt Trieu. Ganska snyggt fick de nog svarat på det mesta.

L: Åmen härregud det här är helt för invecklat! För krångligt för min smak. Så svaret på alla frågor är att Dr Manhattan visste allt på förhand och planerade allt?

H: Typ :))))) Allt för att få leva 10 år med kvinnan han älskade!

L: Nej sånt romantiskt dravel!

H: lol du är dravel

L: 😀

H: Fast en del händer ju också åt honom, ödet går inte att kontrollera osv.

L: Nå ja ja, jag tycker bara att Manhattan kunde ha gjort saker lite annorlunda så hade han inte behövt dö över huvud taget. Men så blir det ödet ödet bara.

H: Jo nej, jag tycker också att han inte borde ha dött 💔



A God Walks Into Abar. Dr Manhattan i Watchmen bakifrån i kostym. På marken en blå mnask. Bild: HBO/Mark Hill

H: Okej men då till det roliga! Alla seriereferenser plus referenser till verkligheten. Jag snappade upp några i alla fall.

L: Vilka tänker du på?

H: Det var thermodynamic miracles - som i serietidningen är Manhattans motiv till att kärlek är mirakel (❤️). Sen kalsongerna Keene hade - likadana som seriernas Manhattan. Adrian kallade Laurie för Juzpecsyk eller hur nu hennes ursprungliga flicknamn stavas. När Dr Manhattan gick i bitar igen såg det ut som när Jon Osterman gjorde det i serietidningen.

Adrian fångade också en kula med handen - det gjorde han i boken också.

Och jag tror att det som Manhattan mumlade i sin bur när han var yr var direkta citat från serietidningarna.

L: Ajjo fångade kulan med handen var tufft. 🙂 Jo just det, hans sista repliker kändes jättebekanta.

H: Sen var det några lustiga kopplingar till vår verklighet - Adrian säger att en "cowboy actor" inte borde kunna vara president. Direkt hänvisning till Ronald Reagan. Och i tidningen han läser står det om att republikanerna skjuter upp saker i the supreme court appointments - något som väl hände påriktigt under Obama så att Trump fick utse en ny domare istället?

L: Jo så gick det ju faktiskt.

H: Men sen alltså... att Lady Trieus supersmarta plan upplöstes av... att det haglade fryst calamari?

L: Ja det känns som att någon kunde ha stängt av hela systemet med att typ dra ur en stöpsel någonstans?

H: Verkligen! Och Trust in the law. Det etablerades ju i början - sedan ifrågasattes det i sann Who watches the watchmen?-anda. Och nu tog Will upp det igen. MEN sen tar FBI fast Adrian?? Då kände jag, ursäkta nu, att fuck the police. #LeaveAdrianAlone

L: Jag tänkte att han skulle inte ha låtit sig bli tillfångatagen så där enkelt.

H: Laurie och Looking Glass tog på sig väldigt stora stövlar där.

L: Överlag tyckte jag det var lite synd att Adrian Veidt var så klenär i den här serien. Jag menar i seriealbumet så var han ju den som var närmast att ha egentliga superkrafter.

H: Mmm, fast jag gillade att han åldrats. Grejen med Watchmens hjältar var ju att alla var människor, utom Manhattan.

L: Men på allvar, om han kan fånga en kula så kan han väl stiga undan om någon försöker slå honom med en skiftnyckel i huvudet?

H: Selektiva krafter?

L: Jag tyckte många hade ganska selektiva krafter här faktiskt. Och sedan var de lite grötmyndiga allihopa. "Rätt är rätt och fel är fel" Adrian ska i finkan, tjatitjat. Äh, kanske lite hårt uttryckt.

H: Det blev nog mer svartvitt än i serietidningarna. Men å andra sidan höll man fast vid premissen i början och rasism-vinkeln. Will och Angela fick ingen tillfredsställelse i slutet, för att man inte kan helas sådär bara, att såren liksom sitter djupare.

L: Nå var det nu inte lite gulligt alltsammans ändå. De var alla en stor familj.

H: Och till sist var ju det man fick ut av allt i alla fall att USA har mycket kvar att gå igenom med sin förtryckarhistoria. Och nu vet alla vad som hände i Tulsa.

L: Nå det är sant!



Angela får sin farfars minnen genom drogen Nostalgia och tittarna får uppleva nedärvda trauma. Angela Abar (Regina King). Bild: HBO/Mark Hill

: Men äggen. Är ägget den nya smileyn?

L: Ja ägget var en snygg återkommande grej. Det var ju faktiskt som nya smileyn.

H: Och Beatles-låten på slutet. "I am the eggman".

L: Haha 😀 Det tänkte jag inte på! När såg man det första ägget i serien? Var det då Angela satt och snackade med Dr Manhattan på baren?

H: Nja, i nåt skede lagade någon mat och man såg ägg underifrån i en skål. Då var de dessutom formade som en smiley.

L: Just det var sant det. Då Angela hade sin lektion i skolan.

H: Och äggen som gick sönder! På farmen som Trieu köpte.

L: Ja precis. Jag tyckte så synd om det paret!

H: Snyggt med att binda ihop det med äggmetaforen, vad kom först? Slutar någonting nånsin?

L: Precis, och varje sak blir en hönan eller ägget-fråga. Allt händer för att någonting har hänt förr.



Ägg. Watchmen. Bild: HBO/Mark Hill

: Jag hoppas ändå att serien slutar här och att det inte blir en till säsong. Man skötte det här rätt snyggt, mjölka inte Alan Moores stackars ägg-ko mera. Några avsnitt var ändå fenomenala. Som Lauries i början, och så nästsista A God Walks Into Abar. Quit while you're ahead.

L: Alltså jag med, jag tror inte att det skulle ha goda chanser att bli nåt bra. Alan Moore har väl givit upp med alla filmatiseringar vid det här laget, arma karl. Jag läste ett citat av honom, en reporter hade frågat varför han inte vill vara involverad i filmadaptioner av hans serier. Då svarade han att "If someone's going to butcher my babies I'd rather not be a part of it".