Alla sa ja till ny vårdsamkommun i Österbotten – nu ska ekonomin utredas

Grunden är klar, nu behövs det medlemmar till nya vårdsamkommunen Österbottens välfärdsområde. Fem har sagt ja till att överföra all vård till den nya samkommunen. För att övertyga resterande åtta ska nu ekonomin utredas.

På måndagskvällen fattades de sista kommunala besluten med resultatet att alla 13 kommuner inom Vasa sjukvårdsdistrikt godkänt det nya grundavtalet för Österbottens välfärdsområde. 2021 eller 2022 heter det inte längre Vasa sjukvårdsdistrikt utan Österbottens välfärdsområde.

Det är oklart när den nya samkommunen ska inleda sin verksamhet, 2021 eller 2022. Det kommer att klarna under våren.

- Det här året som finns där att jobba på, alltså året 2020 ifall det skulle bli från 2021, ger oss nog jättemycket arbete men det är fullt möjligt, säger Hans Frantz (SFP), styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Nöjda och glada miner när grundavtalet för nya vårdsamkommunen godkändes. På bilden styrelseordförande Hans Frantz (SFP) och direktör Marina Kinnunen vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Porträtt av Hans Frantz och Marina Kinnunen. Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Allt eller inget

Det är inte det enda som ska klarna under våren. Det att alla godkänt grundavtalet betyder inte att allt är klappat och klart. Nu ska kommunerna övertygas om att överföra all sin vård till den nya samkommunen. Det är allt eller inget som gäller. Det går inte att tänka att man överför all vård utom till exempel äldreomsorgen.

Fast riktigt allt eller inget är det inte. Om en kommun säger nej till att överföra sin vård betyder det inte att dess invånare står utan specialsjukvård. Österbottens välfärdsområde kommer att erbjuda specialsjukvård åt alla österbottningar.

Den nya vårdsamkommunen ska ta över all special-, primär- och socialvård. Men det betyder inte att all vård koncentreras rent fysiskt till ett och samma ställe. Servicen ska fortsättningsvis finnas nära invånarna men organisationen ska styras enhetligt.

Fram tills den sista april har kommunerna tid på sig att fatta beslut om att överföra all vård eller inte till samkommunen. De fem som redan fattat beslut om det, Vasa, Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo, har också möjlighet att riva upp sitt beslut före den sista april.

Vad innebär det att det bara är fem som hittills kunnat fatta det här beslutet?

- Just nu innebär det ingenting men skulle situationen vara den samma sista april så är läget bekymmersamt. Men vi hoppas och tror att också de som nu tvivlar och vill ha mera tid också kommer med, säger Frantz.

Sparar det eller inte?

Den nya vårdsamkommunen har planerats sedan våren 2018. Än har kommunerna många frågor, därför beslöt styrgruppen för arbetet att grunda fem arbetsgrupper som ska besvara kommunernas frågor. De har tid på sig till mitten av mars.

Uppfattningen från andra ställen är att man gjort misstag då man fördelat kostnader, vad som blir kvar och vad som flyttas över. Vi försöker undvika de misstagen. ― Hans Frantz

Det finns till exempel en grupp som ska ge svar på kommunernas frågor om vad som händer med deras fastigheter och en grupp som ska utreda ekonomin.

Just gällande ekonomin är det många som undrat om en samkommun sparar något och hur mycket i så fall. Det har inte riktigt funnits några konkreta svar på den frågan. Nu får en arbetsgrupp i uppgift att ge svar.

För en vecka sedan gav Institutet för hälsa och välfärd (THL) ut en rapport som jämförde landets alla sjukvårdsdistrikt. Gällande Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades att det var ett splittrat fält med många aktörer och samkommuner.

När det kom till Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt konstaterade THL att vårdsamkommunen Soite samlat all vård under ett och samma tak men att det gett kommunerna större utgifter.

Farhågorna är att det ska gå likadant i Österbotten.

Hans Frantz (SFP) säger att andra samkommuner som genomgått samma process påpekat att det är en väldigt kritisk tidpunkt när man går över till det nya och bestämmer vad som ska vara kvar i kommunen.

- Det är ju bara social- och hälsovården som flyttar över. Uppfattningen från andra ställen är att man gjort misstag då man fördelat kostnader, vad som blir kvar och vad som flyttas över. Vi försöker undvika de misstagen.

Artikeln uppdaterad och omskriven 17.12 klockan 17.18 med uppgifter från ett informationstillfälle som hölls på Vasa centralsjukhus och med citat av styrelseordförande Hans Frantz (SFP)