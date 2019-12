Bytesbörsen 17 december

Tea i Åbo efterlyser två stycken stegar till en Lundia hylla med måtten 2,28 m x 30 cm. Ring 045 210 0793.

med måtten 2,28 m x 30 cm. Ring 045 210 0793. Marianne i Västanfjärd har en stor säck med olika frön . Allt mellan solhatt och stockrosor och väldigt mycket växter som drar till sig pollinerare. Ring 0440 902 436.

. Allt mellan solhatt och stockrosor och väldigt mycket växter som drar till sig pollinerare. Ring 0440 902 436. Olof Sundqvist har en liten DVD-spelare som kan kopplas till en TV. Ring 0400 524 740.

som kan kopplas till en TV. Ring 0400 524 740. Tomas efterlyser golvskivor, exempelvis compositplattor eller spånskivor eller gamla gjutformar 3 x 2 m2. Han kan själv avhämta dem. Ring 0400 221 333.

Bytesbörsen sänds nästa gång den 7.1.2020 kl. 9.16.

Så här fungerar Bytesbörsen: Kontakta Bytesbörsen så här: Bytesbörsen sänds i Yle Vega Åboland varje tisdag kl. 9.16

Ring in under sändningens gång till 02 271 7833

Skicka e-post till aboland@yle.fi

Whatsapp till Yle Åboland 044 522 3030

SMS till redaktionen: skriv vegaabo och ditt meddelande, skicka det till 16261 (ett meddelande kostar 0,40 €)

Ring in under veckan till 02 271 7859 Regler: Du kan efterlysa det du behöver, ge bort saker gratis eller byta mot något lämpligt.

Försäljning är förbjudet. Det finns andra kanaler om du vill sälja saker.

Du får efterlysa vad du vill bara det följer god sed. Observera att vi inte förmedlar djur, vapen eller dylikt. Undvik att puffa evenemang.