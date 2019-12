Film: Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - sagan tar slut

Bild: (c) 2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Är du redo, undrar Rey (Daisy Ridley). Nu bär det av, rakt in i striden. Närbild på Rey (Daisy Ridley) som stirrar rakt fram och har sitt lasersvärd redo bakom sig. Bild: (c) 2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Så är den då äntligen här, den sista och avslutande delen i sagan om Star Wars. Det är både mörkt och hoppfullt, nostalgiskt och romantiskt, vackert och sorgligt. Varning! Den här artikeln innehåller spoilers.

Star Wars-filmerna Episode IV - A New Hope (1977)

Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

Episode VI - Return of the Jedi (1983) Episode I - The Phantom Menace (1999)

Episode II - Attack of the Clones (2002)

Episode III - Revenge of the Sith (2005) Episode VII - The Force Awakens (2015)

Episode VIII - The Last Jedi (2017)

Episode IX - The Rise of Skywalker (2019)

Det är ett brett register av känslor man går igenom då man ser den sista Star Wars-filmen.

Jag och mina vänner, tycks Rey (Daisy Ridley) tänka när hon sätter sig i rymdskeppet omgiven av Chewbacca (Joonas Suotamao), Poe (Oscar Isaac) och Finn (John Boyega). Rey (Daisy Ridley) i ett rymdskepp tillsammans med Chewbacca (Joonas Suotamo), Poe Dameron (Oscar Isaac) och Finn (John Boyega). Bild: (c) 2019 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Först är det spänd förväntan och ren och skär glädje över att än en gång få ta del av ett äventyr med Rey (Daisy Ridley) och hennes vänner.

Det hela börjar dramatiskt ungefär ett år efter att den förra filmen Star Wars: The Last Jedi tog slut. Kylo Ren (Adam Driver) är bitter och full av maktbegär. Rey tränar flitigt under uppsikt av Leia (Carrie Fisher, som är med med hjälp av gammalt arkivmaterial).

Vi förstår alla vad som väntar. Den sista, stora Striden.

Hur kommer det att gå?

Rey (Daisy Ridley) och Kylo Ren (Adam Driver). Rey (Daisy Ridley) och Kylo Ren (Adam Driver) strider mot varandra i ett regnigt landskap, i bakgrunden syns ett stormigt hav. Bild: (c) 2019 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Oro är en annan känsla som infinner sig. Speciellt då filmen faller in i gammalt mönster med korta men effektiva repliker varvade med mycket action.

Och så det eviga rännandet från en planet till en annan för att hitta en typ som kan säga på vilken planet det finns en sak som kan leda truppen vidare till en tredje planet. Bråttom är det också.

En liten gäspning dyker upp, tillsammans med en nervös tanke. Tänk om filmskaparna inte klarar av att ro det hela i land?

Det är många lösa trådar som skall knytas ihop. Och många frågor som skall besvaras med tanke på de två tidigare trilogierna.

Och vill vi ens ha svar på alla frågor?

Tre trilogier om tro, krig och släktskap

När George Lucas på 1970-talet började skissa på mytologin kring Star Wars var det antagligen få som kunde ana att det hela skulle bli en populärkulturell institution - och industri.

Men Lucas lyckades träffa rätt. Genom att placera det hela i en tid “för länge sedan, i en galax långt, långt borta” öppnade han upp för en fantasivärld där allt var möjligt.

Han kunde skapa berättelser där inte bara amerikaner kunde känna igen sig, utan människor över hela världen.

Rey (Daisy Ridley) och Kylo Ren (Adam Driver). Rey (Daisy Ridley) och Kylo Ren (Adam Driver) slåss i en enorm vit byggnad. Bild: (c) 2019 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Analyserna av Star Wars-sagan är många men i grunden har Lucas använt sig av myter och hjältehistorier vi alla kan känna igen, plus lite krigsfilm och såpopera.

Tro och religion spelar förstås också en central roll i sagan. Vi har kampen mellan det goda och det onda och Kraften som alla hjältar i Star Wars måste ta ställning till.

Sedan handlar det om frestelser och uppoffringar. Och i den sista trilogin om att hitta sig själv, acceptera vem man är och ta konsekvenserna av det.

Och så har vi ännu den klassiska, problematiska far och son-relationen (eller avsaknaden av en far), som i den sista trilogin nu kommit att handla om barnbarn.

Kylo Ren eller Ben Solo (Adam Driver) har en del problem att lösa vad gäller sin ilska och sitt släktskap. Närbild på Kylo Ren (Adam Driver) som går i ösregn och har ett draget lasersvärd. Bild: (c) 2019 and TM Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

42 år efter den första Star Wars-filmen har själva sagan också blivit en helt egen mytologi som de nyare filmerna refererar till.

George Lucas sålde 2012 rättigheterna till Disney som nu förvaltar / mjölkar guldkalven så gott de kan.

Den sista stora intergalaktiska striden

The Rise of Skywalker är underhållande och stundvis genuint humoristisk. 2 timmar och 22 minuter flyger förbi (trots en liten gäspning).

Det är många kända ansikten som dyker upp. Det är stora uppoffringar och ännu större känslor som rullar fram på den vita duken.

Vem är det jag skall möta i den sista striden? Rey (Daisy Ridley) har mycket att fundera på. Rey (Daisy Ridley) står i förgrunden och i bakgrunden syns Chewbacca, C-3PO, R2-D2, Poe Dameron (Oscar Isaac) och Finn (John Boyega). Bild: (c) 2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Men det är slutet vi alla väntar på. Och när den sista striden äntligen börjar är det fartfyllt, nostalgiskt och väldigt dramatiskt. Episkt är förstås det ord filmskaparna eftersträvar och ganska nära kommer de.

Man breder på med repliker som “goda människor kommer att slåss om vi leder dem” och understryker att styrkan finns i det vi gör tillsammans.

Sorgligt blir det också men även vackert och till och med lite romantiskt.

När sedan allt är över och den sista personen (säger inte vem) vandrar iväg mot soluppgången kan man också fälla en liten tår.

En tår för att vissa svar kanske inte är vad man förväntade sig. Och vissa frågor förblir obesvarade. Men framför allt för att den här sagan nu är slut.

När du sedan går ut från biografen kan du fundera på vilka av trådarna Disney & Co. kommer att plocka upp och spinna vidare på i alla de spin offs som kommer att följa.

Själv kan jag bara säga:

May the Force be with you!