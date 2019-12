Sverigedemokraternas stöd rekordhögt - i SD-ledda Sölvesborg väcker regnbågsflaggan känslor

Sverigedemokraternas, SD:s popularitet växer, trenden har börjat i södra Sverige. I de flesta opinionsmätningar är partiet klart näst störst men enligt Aftonbladet har Sverigedemokraterna faktiskt gått om Socialdemokraterna i två mätningar efter varandra.

Sveriges television publicerade på måndag 16 december en mätning där man frågade om medborgarnas förtroende för partiledarna. För första gången tog Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson första plats.

Ända tills i år har andra partier tagit med Sverigedemokraterna till förhandlingsbordet bara på lokal nivå eftersom de andra partierna i riksdagen har isolerat dem.

Inom kommunalpolitiken har SD ändå kommit till makten på flera orter i södra Sverige.

Sölvesborg: Ett SD-Sverige i miniformat

Sölvesborg med knappa 20 000 invånare och som leds av Louise Erixon har blivit ett slags skyltfönster för hur ett Sverige som leds av SD kunde vara.

Kommunledningens nya direktiv för flaggningspraxis, inköp av konst och invandring har gjort Louise Erixon känd i hela Sverige. Få politiker imiteras lika ofta i Sveriges Radios populära satir Public Service.



Louise Erixson var 16 år då hon gick med i Sverigedemokraterna, nu leder hon Sölvesborgs kommun. Hon är hemma i Södra Norrland men kärleken förde henne söderut. Föremålet för kärleken var Jimmie Åkesson. Louise Erixson Bild: Berislav Jurišić / Yle

Sölvesborg styrs av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet SoL.

Som ledstjärna för av kommunen fungerar ett program i 220 punkter, som de här partierna, under ledning av Louise Erixon skrivit ihop.

Vill satsa på säkerhet

- Vi vill betona frågor som hör ihop med säkerhet genom att avlöna ordningsvakter, införa drogtester i skolorna och skaffa narkotikahundar, säger Erixon.

Hela Sverige har i år mest upprörts av de kriminella gängens våld. Malmö i södra Sverige har fått symbolisera skjutningar och explosioner. Malmö är en storstad i Sölvesborgs län.

- Sölvesborgs kommun gör allt för att utvecklingen där inte ska ta samma riktning som på många andra orter. Det har uppstått problemområden, våldsam differentiering och problem med invandrare, säger Erixon.



Louise Erixon leder ett möte för olika nämnders ordföranden. En kommunal nämnd möts i Sölvesborg Bild: Berislav Jurišić / Yle

Då man frågar lokala invånare i centrum av Sölvesborg varför Sverigedemokraterna är så populära verkar alla peka i samma riktning: SD har från början fört en sträng invandrarpolitik.

Övriga partier har skärpt sin invandrarpolitik först under åren 2015-2016 då det kom en stor mängd asylsökande till Sverige.

Louise Erixon anser att den linje den nuvarande regeringen och dess stödpartier för är "ansvarslös".

I regeringen sitter Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Centerpartiet och Liberalerna fungerar som stödpartier. Vänsterpartiet står bakom regeringen om det inte finns alternativ som passar dem.

Migrationsverket får förplikta till att ta emot invandrare

Migrationsverket har rätt att förplikta kommuner att ta emot kvotflyktingar och personer som har fått uppehållstillstånd, i proportion till kommunens storlek.

Sölvesborgs kommun planerar testa i domstol om kommunen är tvungen att ta emot de kvotflyktingar och personer som har fått uppehållstillstånd som Migrationsverket har anvisat.

Erixon hänvisar till att kommunerna enligt lag har självbestämmanderätt.

- Blir det inte orättvist om vissa kommuner vägrar tar emot de invandrare som Migrationsverket har anvisat och andra tar emot dem`?

- Kommuninvånarna har röstat på oss för att vi ska förverkliga den här politiken, säger Erixon.

Sölvesborg har kommit in på världskartan via flera internationella medier. Bland andra New York Times har intervjuat kommunledningen.

Kommuninvånarna viftar med regnbågsflaggor

Kommunens linjedragning att kommunens fastigheter ska flagga på det "traditionella" sättet, det vill säga bara följa allmänna nationella flaggdagar, har väckt mest internationell uppmärksamhet.

I svenska medier har det här tolkats så att kommunens ledning vill förbjuda regnbågsflaggan.

Enligt Louise Erixon haltar den här tolkningen eftersom det enligt henne var den tidigare socialdemokratiska ledningen som genomförde de nya principerna för flaggning. Den tidigare ledningen följde ändå inte principerna.

Många invånare i Sölvesborg har sedermera beslutat visa sin åsikt i frågan och många flaggar med regnbågsflaggen.



Regnbågsflaggorna syns i Sölvesborg Regnbågsflagga i Sölvesborg Bild: Berislav Jurišić / Yle

På gatorna i Sölvesborg syns också flera regnbågsflaggor än på andra håll i Sverige, också utanför Pride-säsongen. Flera invånare anser att det är en protest mot flaggförbudet.

Erixon håller inte med.

- Jag anser att det är en bra sak att kommuninvånarna flaggar. Människor går ut på gator och torg eller använder sina hem för att uttrycka sin åsikt.

- Det är en grundläggande rättighet i en demokrati. Nu ser det ut som att vi också i Sölvesborg kommer att ha en Pridemarsch nästa år, säger Erixson.

"Konsten borde ena inte dela"

En annan linjedragning som har väckt uppmärksamhet i det nya politiska programmet i Sölvesborg är konsten.

Kommunens politiska ledning föreslår att man med offentliga medel ska skaffa konst som för fram hembygden och dess historia. Konst som skaffas med kommunens pengar borde inte uppröra eller förorsaka negativa känslor, anser Erixon.

Det har fått kulturfolket i Sverige att tappa fattningen men Erixon försvarar sig med att Sverigedemokraterna vill att konsten ska ena, inte dela folket.

- Vår avsikt är inte att kritisera något enskilt konstverk eller ingripa i enskilda inköp. Det här är ett uttryck för en politisk vilja som vi har skrivit in i vårt program.

Erixon förargar sig över att medierna hela tiden rapporterar om flaggningsfrågan och direktiven för konstköp.



Mediernas rapportering om Sölvesborg är skev, anse Louise Erixon. En gata i Sölvesborg i Sverige Bild: Berislav Jurišić / Yle

- Samtidigt berättar man inte om att SD hindrade att det uppstod en jättelik förskola utan att man i stället planerades små enheter för förskolepedagogiken.

- Man berättar inte heller hur lokala företagare uppmuntras till att åstadkomma arbetsplatser och hämta in skattepengar till hemkommunen, säger Erixson.

- Speciellt riksmedier i Sverige har för vana att övertolka och till och med gravt misstolka våra göranden och låtanden. Medierna får kicks av det, men polariseringen i samhället ökar.

- Det här är en viskningslek. En skriver felaktigt om oss och sedan viskas felet vidare från ett medium till ett annat. Till slut tappar man kontakten till verkligheten helt och hållet, säger Erixon.

SD:s isolering bryts

Motviljan hos andra partier och mediernas kritik har sin bakgrund i partiets förflutna. Sverigedemokraterna grundades år 1988. Då fanns det många kända nynazister med i partiet.

I mitten av 1990 hade de extrema rensats ut ur partiet. Jimmie Åkesson fortsatte utrensningarna då han år 2005 valdes till ordförande.

Först försvann logon med en fackla som direkt syftade på en högerextrem ideologi. Den ersattes med en blåsippa.



Sverigedemokraternas logo är numera en blåsippa. Sverigedemokraternas logo är en blåsippa Bild: Berislav Jurišić / Yle

Trots kursändringen var stödet för SD blygsamt ända till början av år 2010-talet. Efter det har det gått uppåt så snabbt att partiet nämner sig självt som "den snabbast växande folkrörelsen i Sverige".

När Sverigedemokraterna första gången gick över rösttröskeln år 2010 och kom in i riksdagen var stödet 5,7 procent. I senaste val år 2018 var SD redan andra gången det tredje största partiet, med ett stöd på 17,5 procent.

Sverigedemokraternas nio första år i riksdagen har präglats av att de sju andra partierna i riksdagen helt har isolerat dem. Man har inte fört diskussioner, och i synnerhet inte förhandlat med dem eftersom man har ansett att deras invandringskritiska linje är främlingsfientlig.

Isoleringen fyllde inte sitt syfte

Men isoleringspolitiken har alltså inte lett till att populariteten har avtagit utan snarare tvärtom. Och nu har de andra partierna börjat ändra sitt förhållningssätt.

Oppositionspartiet Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor väckte uppmärksamhet i somrasgenom att öppna dörren för SD.

I början av december öppnade Moderaternas ordförande Ulf Kristersson dörren på vid gavel genom att förhandla med Jimmie Åkesson om migration, gängkriminalitet och energifrågor.

"Nu måste vi komma bort från bitterheten"

I tisdags beslöt Kristdemokraterna och Moderaterna tillsammans med regeringens stödparti Liberalerna att stöda SD:s förslag om att förlänga driften för två reaktorer i kärnkraftverket Ringhals, tvärtemot regeringens linje.

Isoleringen av SD bryts alltså bit för bit.

Louise Erixon har alltid varit optimistisk och trott att läget någon gång förändras.

- Nu måste vi bli av med den bitterhet som isoleringen har förorsakat. Hittills har vi gjort upp vår politik utgående från vår ställning i opposition. Nu måste vi visa att också vi kan leda Sverige med vår politik, säger Erixon.

Svenska journalister frågar redan av Jimmie Åkesson om partiet är villigt att gå med i regeringen eller om han är redo att ställa upp som statsministerkandidat.

Louise Erixon tror att SD:s ministrar en dag sitter i Rosenbad, det vill säga den svenska statsrådsborgen.

- Framtiden visar när det händer. Kanske redan efter näsa val, säger Erixson.

Texten är en bearbetning av Kai Jaskaris artikel på Yle Uutiset: Ruotsidemokraattien kannatus ennätystasolla – Puolueen johtama Sölvesborg on noussut otsikoihin sateenkaarilipun aiheuttaman kohun takia.