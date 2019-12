Tävlingspausande Frida Karlsson tränar nu en timme per dag – missar Tour de Ski: "Hon är ännu under utredning"

Den svenska längdskidåkaren Frida Karlsson har kommit igång med träningen igen. Men supertalangens tävlingsförbud fortsätter och den svenska landslagsläkaren bekräftar för Aftonbladet att 20-åringen troligen missar Tour de Ski.

Det var efter världscupens premiärhelg i Ruka som det svenska skidförbundet meddelade att Frida Karlsson inte kommer att tävla på ett tag. Supertalangen fick tävlingsförbud efter att inte ha klarat en hälsokontroll.

Det är fortfarande oklart när svenskan är redo för att ställa sig på startlinjen igen. Karlssons personliga tränare Per Nilsson berättar för Aftonbladet att man fortfarande utreder hennes hälsotillstånd.

– Hon är fortfarande under utredning. Men hon är igång och tränar ett pass per dag, styrketräning eller skidor. Ungefär en timme per dag, säger Nilsson.

– Förhoppningsvis går det fortare än man tror, men jag vågar inte säga när man kan öka träningsbelastningen. Det är Frida och hennes egen väg nu, betonar han.

Exakta orsaken till Karlssons frånvaro är oklar. För en knapp vecka sedan kommenterade förbundschefen Ola Strömberg för SVT att Karlsson "måste komma i balans näringsmässigt".

Inte heller landslagsläkaren Magnus Oscarsson har några detaljer att komma med. Men Tour de Ski kan Karlsson troligtvis glömma.

– Det finns inget nytt att säga. Det har inte gått någon tid. Jag väljer fortfarande att inte spekulera i något tidsperspektiv. Vi får se efter hand hur det funkar.

– Jag räknar inte med att hon åker Tour de Ski, tror Oscarsson.